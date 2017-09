Politsei otsib Kambja vallas kadunuks jäänud meest

Täna ennelõunal teatati politseile, et eile õhtul Kambja vallas metsa läinud Arnold ei ole seni koju tagasi tulnud, edastas Lõuna prefektuur. Niisamuti anti politseile teada, et mehe mobiiltelefon on väljalülitatud ning lähedastel pole õnnestunud seetõttu mehega kontakti saada. Mehe otsingutega alustanud politsei leidis esmalt Kambja valla metsaäärest mehe sõiduvahendi, ent Arnoldit selle läheduses ei olnud.

Tänase päeva vältel on politsei piirkonda ja sealseid metsi kontrollinud ühes teenistuskoera ja kohalike jahimeestega. Seni ei ole õnnestunud aga kadunud Arnoldit leida. Praeguseks on politsei veendunud, et haiglas ega teadaolevate sõprade-tuttavate juures teda ei ole. Töö lisainfo kogumisel ja mehe asukoha tuvastamisel jätkub.

Lähedaste sõnul võib Arnold seljas kanda kollakat jopet ja jalas laigulisi pükse. Mehe isikukirjeldus on edastatud kõigile politseipatrullidele, kes teda lisaks maastikuotsingule ka maakonnas otsivad.

Kui keegi on Arnoldit näinud, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112.