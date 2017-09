Selgusid Tartumaa parimad ettevõtted

Ärinõuandla annab Tartumaa ettevõtluse auhinda välja kolmandat korda. Auhind on kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Hindamise aluseks on osaliselt kandidaadi möödunud aasta tegevus ja osaliselt eelmise aasta majandusaastaaruanne. Konkursi käigus selgitati välja parimad ettevõtted kolmes kategoorias.

Tartumaa edendaja 2016 tiitli sai Enics Eesti AS, Lõuna-Eesti suurim erakapitalil põhinev tööandja, kes avas käesoleval kuul tehasehoone laienduse, millega nende tootmispind kasvas ligi kolmandiku võrra suuremaks.

Tartumaa parim tööandja 2016 tiitli teenis Nõo Lihatööstus AS - Eesti vanim ja suurim Eesti kapitalil põhinev lihatootja, mis tähistas käesoleval aastal oma 25. sünnipäeva.

Edukaim alustaja sihtasutuse Tartu ärinõuandla toel 2016 on Vinyl Plant OÜ, mis on üks vähestest vinüülist heliplaatide tootja terves Põhja- ja Ida-Euroopas.