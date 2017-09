Euroopa noorte teadlaste konkursilt Eesti noored preemiat ei saanud

Paljud konkursitööd puudutasid inimese tervist ja haiguste ravi ning energia ja keskkonnaprobleemidega seonduvat.

Eestit esindasid tänavuaastase õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad: Brita Laht Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Anni Britta Pajoma Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist ja Jasper August Tootsi Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Tartu noortest on selleks sügiseks saanud juba Tartu ülikooli geenitehnoloogia esimese kursuse üliõpilased.

Kolme konkursipäeva jooksul hindas noorte uurimusi 19-liikmeline rahvusvaheline žürii. Konkursi žürii president Attila Borics jagas kiidusõnu konkursi korraldusele ja tunnistas, et žürii töö Eesti konkursil oli olnud raske: «Väga palju on suurepäraseid projekte, mille hulgast parimaid valida on olnud tõesti keeruline.»

Kahjuks ei saanud ükski Eesti noortest preemiaid. Aga nagu žürii esimees veel ütles, siis osavõtt konkursist on sama tähenduslik kui preemia, kuna kõik tööd olid tõepoolest väga head.

Välja anti üheksa rahalist preemiat, mis ulatusid alates 3500 eurost kuni 7000 euroni ning terve rida teadusasutuste – EIROForum, Euroopa Kosmoseagentuur, CERN, PRACE – eripreemiaid. Eestist jagas neid haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn.

Kolm esimest, 7000-eurost preemiat läksid Tśehhi, Śveitsi ja Kanadasse.

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile (EUCYS) tulevad igal aastal kokku lootustandvad noored õpilasteadlased. Lisaks Eestile osales sel aastal 37 riiki: Ameerika Ühendriigid, Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Egiptus, Gruusia, Hiina, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Island, Itaalia, Kanada, Küpros, Leedu, Luksemburg, Lõuna-Korea, Läti, Norra, Poola, Valgevene, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, Venemaa ja Ühendkuningriik.