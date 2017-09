Eedeni tagune teelõik suletakse liikluseks

Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistus annab teada, et seoses sademeveetorustiku ehitusega suletakse kolmapäeval, 27. septembril liikluseks Ihaste teel Eedeni kaubanduskeskuse tagune teelõik. Uuesti avatakse see liikluseks orienteeruvalt 15. novembril (Tartu linnajooksu ajal on teelõik avatud).