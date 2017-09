Kaagverre kodurahu looma saabunud Pille Vaiksaar: tõstame kilbile töötajate mured

Kas selle põgusa aja jooksul, mil te olete koolis viibinud, on tunda, et olukord on rahunemas?

Mina tunnen küll rahu ümberringi. Töötajad on väga positiivsed ja toetavad. Loomulikult on minuni jõudnud ettepanekuid, kuidas ühte või teist asja paremini teha.

Muidu me koolitame järjest uusi töötajaid ja kelle koolitatud saame, see läheb ära. See ei ole lahendus.

Milliste tegevustega tuleb alustada?

Tahan saada sisemiselt sügava ja selge pildi sellest, kuidas koolis asjad praegu töötavad. Töötajatega on kokku lepitud rühmapõhised kohtumised. Kuna nemad on siin pikaajaliselt töötanud ja neil on oma kogemus ja nägemus asjast, siis tahan neid kuulata, et saaksime ühiselt tulevikku kavandada. Need kitsaskohad, mida nemad näevad, tuleks kilbile tõsta ja koos ära lahendada.

Kindlasti tuleb vaadata, et personal oleks püsiv, et kõik oleks jätkuvalt valmis siin töötama ja panustama. Et tööõhkkond oleks toetatud ja turvaline. Ühtse meeskonna tugevdamine on üks kindel asi.

Üle tuleb vaadata nii töötajate kui laste turvalisuse küsimused. Ka see, et koostöö külaga sujuks, et info liiguks ja võimalikult vähe oleks häiritust väljapoole. See tähendab, et peame seestpoolt andma lastele mõtestatud tegevust, et neid huvitaks pigem see, mis on koolis sees, mitte väljas.

Töötajad on peamise probleemina välja toonud, et inimesi on siin puudu. Kuidas seda olukorda lahendada, kui 28 ametikohta on täitmata?

Üks asi on kindlasti inimeste juurde värbamine. Teine on olemasolevate inimeste toetamine, et nad saaksid, tahaksid ja oskaksid siin edasi töötada, et kaadrivoolavust ei oleks. Muidu me koolitame järjest uusi töötajaid ja kelle koolitatud saame, see läheb ära. See ei ole lahendus. Pigem peame rõhuma püsivuse ja stabiilsuse peale. Kui on ühtne meeskond ühe asja eest väljas, siis on ka olemasolevad töötajad valmis rohkem panustama, kuni kõik kohad saavad täidetud. Ma usun, et me saame hakkama.

Mida töötajad on välja toonud, mis põhjusel peamiselt ära minnakse? On see töötajate põud, juhtimisvead või hoopis midagi muud?

Eks seal ole erinevaid asju. Rõhun pigem sellele, et me ei vaata tänasest tagasi. Muidugi, me õpime vigadest, aga minu eesmärk on igal pool olnud see, et negatiivsete asjade üles keerutamine ei too kunagi tulu. Pigem läheme täna edasi ja tundub, et meeskond on valmis edasi minema. Mina vaatan küll väga optimistlikult homsesse.

Kas selle aja jooksul, mil kooli probleemid ajakirjandusse jõudsid, on olnud veel juhtumeid, kus lapsed on omavoliliselt kooli territooriumilt lahkunud?

Jah, kindlasti. Ma ei oska öelda arvuliselt, kuna olen äsja siia tulnud. Aga välistada, et mitte kunagi keegi kusagile enam ei lähe, ma enne ei julge, kui mul on põhjalik ülevaade sellest, kui palju ja mida me suudame mõjutada. Eesmärk on see, et lapsed ei liiguks saatjata meie territooriumilt välja, kui neil ei ole selleks luba.