Jalgpalliklubi ametlikuks küpsetiseks valiti lehttaignast nämmik

Tammeka ametliku küpsetise konkursi žürii esimees, Kvartali Coop Maksimarketi peakokk Jaanus Jõeorg tunnustas kõiki finaalis osalenud kodukokkasid. «Konkurents oli tihe ja esikolmik mahtus vaid mõne punkti sisse,» märkis Jõeorg.

Võidutööd «Nämmik» hindas parimaks kolm žüriiliiget viiest. Esile tõsteti nii küpsetise maitset kui praktilisust. Jõeorgi sõnul oli oluline ka see, et nämmiku autor oli oma küpsetise meisterlikult pakendanud ja pakutud lahendus tundus jalgpallistaadionile hästi sobivat.

Võidutöö autori Jane Pajuse sõnul on nämmik lehttaignasse rullitud erinevate täidistega küpsetis, mida on tehtud tema peres juba aastaid. Janet julgustasid konkursist osa võtma tema lapsed. «Nimi nämmik on meil omavahel välja kujunenud ja asja olemust see väga ei ava, kui välja arvata, et tegemist on maitsva ehk nämma asjaga,» muigas Pajus.

«Ühe nämmiku saab suurem mees ühe ampsuga söödud, misjärel saab küpsetiste topsi kõrvale tõsta ja kohe kaasaelamist jätkata,» ütles võitja ja kinnitas, et nämmiku valmistamisega saab igaüks hakkama ja ebaõnnestuda ei ole võimalik. Nämmikute valmistamise õpetuse leiab JK Tammeka koduleheküljelt.

Konkursi võidutööd saab tänavu ka staadionil maitsta. JK Tammeka valmistab koostöös Tartu Maksimarketitega suurema partii nämmikuid, millega kostitatakse jalgpallisõpru 14. oktoobril ehk hooaja viimasel Premium liiga kodumängul, kus on vastamisi Tartu JK Tammeka ja Pärnu JK Vaprus.