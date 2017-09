Hollywoodi näitleja Robert Davi: Soovin näha Tartu ülikooli, Jaani Kirikut ja Emajõge

Nordea kontserdimajas ja Vanemuise kontserdimajas toimuval kontsertshowl “Born Free Tour“ tulevad esitlusele lood Frank Sinatra ja Dean Martini karjääri erinevatest etappidest, mis on oma koha leidnud möödunud sajandi Ameerika olulisemate laulude edetabelis “The Great American Songbook”. Rahvusvaheliselt tuntud hitid “Fly Me To The Moon“, “Luck Be A Lady“, “Days Of Wine And Roses“, „Nevertheless“ ja “Let's Put Out the Lights“ on vaid mõned näited Davi hoolikalt valitud repertuaarist. Ajatute armastuslugude vahelise aja täidab Davi isiklike südamlike lugudega ja publikuga suhtlemisega. Laval saadab meest parimatest muusikutest koosnev kollektiiv, kes võitnud ka mitmeid Grammy auhindu.