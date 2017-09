Väike tsiklimees oleks äärepealt Venemaale põristanud

Pühapäeva hommikul kella kümne paiku avastasid piirivalvurid Meremäe vallas piirirežiimi alas laste krossimootorrattaga liikumas 6-aastase poisi. Piirivalvurid toimetasid lapse lähedal asunud kodumaja juurde tagasi ning selgitasid tema vanematele, et piirirežiimi alas viibida ning sinna siseneda on seadusega keelatud ja see on karistatav.