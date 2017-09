Põltsamaal jätkub kemplus tühja spordihoone pärast

Lõppenud suve hakul soovis Põltsamaa linnavalitsus müüa endise EPT spordihoone, aadressil Pajusi mnt 18j otsustuskorras ettevõttele Advanced Sports Installations Europe AS, kes soovis veel käesoleva aasta lõpul hoonesse kunstmuru ümbertöötlemise tehase tööle panna. Toona oli hoone hinnaks 50 000 eurot.

Tol korral vaidlustas müügiotsuse Puurmani vallas tegutsev osaühingu Löök Ehitus juht Agu Jürgenson, põhjendades kaebust sellega, et otsustuskorras müümisel ei pruugi välja kujuneda hoone eest õiglane hind ning linna paika pandud hind polnud ka piisav.

Seepeale otsustas Põltsamaa linnavalistus otsustuskorras müügist loobuda ning kuulutada välja avalik enampakkumine, mis pidi ellu viidama eile kell 15.00. Hoone alghinnaks märgiti 51 000 eurot.

Siiski otsustas OÜ Löök Ehitus ka sel korral enampakkumise vaidlustada. Ettevõtte juhtkond polnud rahul enampakkumisel kehtestatud lisatingimustega.

Nimelt oli enampakkumise teates tingimuseks, et ostja peab kinnistul asuva hoone netopinnavst võtma kahe aasta jooksul kasutusele vähemalt 75 protsendi ulatuses(1663,8 m2). Selle tingimuse eiramisel peaks ostja tasuma leppetrahvi summas 12 750 eurot.

OÜ Löök Ehitus ei olnud rahul, sest suve hakul, mil linn plaanis hoone otsustuskorras müüa, polnud neid tingimusi üles seatud.

«Võrdse kohtlemise printsiibist tulenevalt on praegusel enampakkumisel eritingimuste ja leppetrahvide kehtestamine selle printsiibi varjamatu rikkumine,» märkis osaühingu Löök Ehitus esindaja, õigusbüroo Aspekt jurist Annika Kiisk.

Tartu halduskohus rahuldas OÜ Löök Ehituse avalduse ning kohandas sellega ettevõttele ka esialgse õiguskaitse. Kuni kohtumenetlus kestab, pole Põltsamaa linnavalitsusel õigust hoonet müüa.

Põltsamaale kunstmuru ümbertöötlemise tehast rajada sooviva ettevõtte Advanced Sports Installations Europe AS juht Raul Lättemägi selgitas pärast otsustuskorras müügi tühistamist, et neil on aega hoone soetamiseks käesoleva aasta lõpuni. Vastasel juhul tuleb tehas rajada mujale ning seni on ainukese alternatiivina laual plaan teha see Tallinnasse.