Tartu Postimees palub vabandust

Aivar Õun: «Sellist situatsiooni ei olnud. Kinnitan, et mina ei ole mitte kunagi mitte mingil moel Ingrid Mardi liikumist takistanud. Minu sõnu võivad kinnitada krossiraja piletimüüjad ja turvamehed, kes kõnealust situatsiooni pealt nägid. Minu silmis oli ajalehes ilmunud väidete näol tegemist ühe, kohtuotsuses pettunud inimese tahtliku valetamisega. Tegelikult lahkusin tol päeval Ingrid Mardit silmates kohe ega tõkestanud tema teekonda mitte kuidagi. Mul on kahju, et Tartu Postimees avaldas minu isikut alusetult laimava väite.»

Tartu Postimees kinnitab omalt poolt, et peab endiselt väga lugu ajakirjanduseetikast ja peab oluliseks kajastada mistahes sündmusi tasakaalustatult ja mitmekülgselt. Seepärast palub toimetus Aivar Õuna ees juhtunu pärast vabandust.