Kohus karistas joomakaaslase aknast välja visanuid vangistusega

Kuna kriminaalasi lahenes lühimenetluses, vähendas kohus seadusest tulenevalt karistust ühe kolmandiku võrra, mistõttu lõplikuks karistuseks jäi mõlemale süüdistatavale kolm aastat ja neli kuud vangistust, vahendas Tartu kohtumaja. Karistuse hulka arvatakse mõlemal eelvangistuses juba ära kantud kaks päeva.

Kozeri puhul liideti eilsele karistusele talle varasema kohtuotsusega mõistetud karistus ja arvati sellest maha eelmise karistuse ärakantud osa. Kokku jääb selle tulemusel Kozeril kanda kolm aastat, viis kuud ja 10 päeva vangistust.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri koostatud süüdistusakti järgi tarbisid süüdistatavad koos kannatanuga käesoleva aasta 16. veebruaril Põlva maakonnas Orava külas Lübecki kodus ühiselt alkoholi, kui ühel hetkel tekkis nende vahel tüli. Ühel hetkel viskasid Kozer ja Lübeck teise korruse aknast esmalt välja tugitooli, seejärel haarasid nad kahekesi 60-aastasel mehel õlgadest ja jalgadest ning viskasid kannatanu toolile järgi.

Omakorda püüdsid süüdistatavad juhtunu tegelikke asjaolusid varjata. Sellega panid mõlemad toime raske tervisekahjustuse tekitamise, millega põhjustati oht kannatanu elule.

Kohus leidis, et süüdistatavad panid teo toime otsese tahtlusega, nende tegu on julm ja küüniline ning süü märkimisväärne. Õigusemõistja leidis veel, et nii kannatanu aknast väljaviskamine kui ka tema lamama jätmine kukkumiskohta ilmestavad süüdistatavate lugupidamatust teise inimese tervise ja elu vastu. Lübeck ja Kozer jätkasid pärast kannatanu aknast väljaviskamist alkoholi tarvitamist ja ei muretsenud mitte selle pärast, mis kannatanust saab, vaid püüdsid välja mõelda vale, et kiirabile juhtunut selgitada.

Samuti ei tulnud süüdistatavad ise häirekeskusesse helistamise mõttele, seda vajadust märkisid hoopis tunnistajad. Karistust mõistes leidis kohus, et Lübecki kohtueelsel uurimisel väljendatud kahetsus on küll formaalselt arvestatav karistust kergendava asjaoluna, kuid tema käitumine vahetult pärast tegu ei kajastanud mingit kahetsust.

Kozeri puhul kohus karistust kergendavaid asjaolusid ei tuvastanud. Mõlemad süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistatud ja mõlemad on ka varem toime pannud vägivaldseid tegusid. Kuna varasemad karistused ei ole nende suhtumist vägivalda muutnud ega mõjutanud õiguskuulekalt elama, on kohtu hinnangul põhjendatud mõlemale reaalse vangistuse mõistmine.

Lõuna ringkonnaprokuröri Ülle Hõraku sõnul panid süüdistatavad alkoholi liigtarbimise tagajärjel toime väga jõhkra teo. «See on järjekordne näide sellest, kuivõrd mõtlematute tegudeni alkoholiga liialdamine inimese viia võib. On keeruline või suisa võimatu mõista, kuidas kaks inimest otsustavad oma ühise tuttava nelja meetri kõrguselt teise korruse aknast alla visata,» lausus prokurör pressiesindaja vahendusel.

Halvemal juhul oleks selline tegu võinud viia kannatanu surmani, leidis Hõrak. Prokurör jäi rahule, et kohus nõustus prokuratuuriga nii süüküsimuses kui ka seisukohaga, et süüdistatavaid tuleb karistada reaalse vangistusega.

Kohus märkis otsuses, et kehavigastuste tekitamine ühise joomingu käigus on paraku saanud üheks tavapärasemaks kuriteoks. Otsuses avaldatud kohtu seiskoht on, et isikutele, kes ise viivad end kas alkoholi, narkootiliste ainete või psühhotroopsete ainete abil seisundisse, kus nad käituvad teiste isikute elule ja tervisele ohtlikult, peavad saama ühiskonnalt hoiatuse, et selline kuritegu on enamasti karistatav pika reaalse vangistusega.

Menetluskuludena tuleb Lübeckil tasuda 885 eurot ja Kozeril 977 eurot. Lübeckil on varasemast üks kehtiv kriminaalkaristus ja Kozeril neli. Kohtumenetluse pooled saavad eilset otsust vaidlustada 15 päeva jooksul.