Kaherattalisel saab nüüd raeplatsilt Annelinna nagu niuhti

Nimelt asus teisipäeval kell kolmveerand üksteist Raekoja platsilt Annelinna poole teele umbes kahekümneliikmeline ratturite seltskond eesotsas linnapea ja abilinnapeadega, et autovabal nädalal oma jalgrataste rehvidel läbi tunnetada hiljuti valmis saanud kergtee võlud ja valud.

Puhas sõidumõnu

Samas vaata, kust otsast tahad – valusid justkui ei olnudki, keegi ei kukkunud ega sõitnud vastu äärekivi või tänavavalgustiposti. Vaid päris distantsi alguses jäi rattaseltskond Kaarsilla juures sõiduteed ületades silla ehitustöödest põhjustatud pudelikaela toppama ning seetõttu pälviti ühelt autojuhilt üsna kuri signaal.

Anne tänavale oli üles seatud piruka- ja teelaud, millest said osa ka juhtumisi kergteel jalutanud Triinu ja Taavi lasteaia põngerjad. / Kaspar Koort

Ametlikult ei alga uus kergliiklustee siiski mitte raeplatsilt, vaid Turusilla juurest Pikalt tänavalt, ning mööda Anne tänavat ja Anne kiirt kulgedes jõuab lõpuks välja Mõisavahe tänavale ehitatava idaringteeni. Tee on suuremate tõusude ja langusteta ning pedaalida sellel on puhas rõõm.

Näiteks ühise avasõidu teinud ratturite seltskonnal kulus sihtpunkti ehk Anne 89 maja juurde puhkekohta jõudmiseks vähem kui veerand tundi, ning tempo oli seejuures pigem alla keskmise. Anne 89 juurest Mõisavahe tänavani jõudmine võtab omakorda aega ehk minutit viis.

Kergliiklustee valmis ehitanud Teearu Grupi juhataja Tarmo Aru kõneles, et juba tööde tegemise ajal oli näha, et annelinlastele on seda teed tõepoolest vaja. «Nii kui kusagil mingi jupp valmis sai, võeti see kohe kasutusse,» tõdes Aru.

Ta lisas, et erilisi ootamatusi ehitajatel ette ei tulnud ning neid soosis ka mullune pehme talv, mis lubas maa-aluste töödega juba kevadeks ühele poole saada.

Ehituslikus mõttes olid keerulisemad kohad koolide ja lasteaedade juures, kus tuli tähelepanu pöörata ohutusele.

Tartu linnapea Urmas Klaas rääkis, et on uuel kergliiklusteel sõitnud juba mõnel õhtul varemgi. Inimestega suheldes on tulnud välja, et lisaks sellele, et nüüd on annelinlastel olemas kiire ja ohutu kesklinna viiv rattatee, tuntakse head meelt ka selle üle, et tee juurde on rajatud istumisalasid, kus saab jalga puhata ja juttu ajada.

Eesti pikim pink

Näiteks asub Anne 89 puhkekohas pink, mis olla projekteerija väitel suisa Eesti pikim. Väitel võib isegi tõepõhi taga olla, sest kui kaks poolt kokku liita, tuleb selle pikkuseks 20 meetrit.

Järgmisel aastal on linnal plaanis ette võtta Annelinna väiksed paneelmajadevahelised teed, mis on kohati üpris halvas seisus. Jätkub ka suuremate kergliiklusteede ehitus.

Nii jätkuvad Riia tänava kergliiklusviadukti ettevalmistustööd, et ühendada hiljuti valminud Vaksali tänava kergliiklustee Hektori hosteli tagant alguse saava teega.

Samuti ootab ees raudteealuse tunneli rajamine Vanemuise tänava otsa, et ühendada kesklinn turvaliselt Maarjamõisaga.