Emajõkke kukkunud Läti kalamees on jätkuvalt kadunud

Nädala vältel on politsei iga päev viinud jõel läbi otsinguid paadiga ning jõepõhja kontrolliti lisaks ka sonariga. «Otsinguid raskendab tõik, et tugev jõevool võib inimese vette kukkumise kohast kaugele edasi viia,» tõdes Tähtvere valla piirkonnapolitseinik Anti Peiponen. Seetõttu on otsinguala võrdlemisi suur ja ulatub üle kümne kilomeetri Vorbuselt kuni Tartu linna tagumise piirini välja, täpsustas ta.

Politsei ja vabatahtlike varasemad otsingud näidanud, et jõepõhi on täis murdunud puid ja oksi, kuhu riietes inimene võib kergesti takerduda enne, kui tugev vool surnukeha taas liikuma paneb. «Uppunu tõuseb veepinnale aja möödudes, kui kehas tekivad gaasilised reaktsioonid. See võib aega võtta nädalatest kuudeni, sõltuvalt veetemperatuurist,» hindas piirkonnapolitseinik.

Otsingud Emajõel jätkuvad. Politseil on aga palve ka kõigile teistele jõe ääres liikujaile: kui keegi juhtub selles piirkonnas Emajões või jõekaldal märkama midagi kahtlast, mis võib uppunu leidmisele kaasa aidata, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril.