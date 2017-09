Hannes Klaas: Tartu peab oma suu avama

Praegu jääb inimestele mulje, et kui valida teid, tehakse Raadile suurhall?

Võib nii lubada küll.

Kuidas saate seda lubada, kui teil pole rahastuseks ühtegi lepingut? Olete küll öelnud, et raha tuleks linnalt, riigilt ja erasektorist, aga lepinguid ei ole.

Kandideerimegi sellepärast, et saada poliitilist mandaati. Eraettevõtjad ootavad rohelist tuld poliitikutelt ja Raadi planeeringut. Seejärel saame edasi liikuda Raadi kruntide müügiga, millest me oleme plaaninud saada 20 miljonit eurot tulu. Selle saaks panna linnakassa reservi ja see on juba pool halli maksumusest.

Teine pool oleks ühekordne riiklik investeering. Kui riik annab Pärnu lennuväljale 25 miljonit eurot ja Tallinna linnahallile 40 miljonit, siis Tartu on jäämas provintsiks. Me kaotame vaikselt teist kohta. Riik ei suuna siia enam investeeringuid ja seda peaks muutma. Tartu peab tegema oma suu lahti.

Aga kui riik ütleb, et raha ei ole ja ei tule, siis on see ju valijate petmine?

Riigil on see raha. See on läbirääkimiste küsimus. Meie võitleme ja seisame selle eest. Ajaloos on olnud teisigi suuri projekte, mis on alguses tundunud ulmelised, aga ikkagi on ära tehtud.

Ja kui rääkida sellest, miks linna raha kulutatakse ühele suurele objektile, siis hea näide on Aura veekeskus, mis ehitati Emajõe kaldale. Siis oli samasugune debatt ning küsiti, milleks seda on vaja. Aga linn eraldas raha ning praegu me ei kujuta ette Tartut ilma Aurata.

Saku suurhall kõikus aastaid pankroti äärel. Miks peaks Tartu suurhallil minema teisiti?

Küsin vastu, kas olete viimastel aastatel Saku halli uurinud.

Rääkisin hiljuti halli tegevjuhi Tarmo Hõbega ning ta ütles, et on väga raske. Üritusi, mis toovad halli puupüsti täis, on aastas ainult viis-kuus.

Saku suurhalli probleem on see, et neil on üks suur saal. Seda rentida pole lihtne. Arena multihall on kahetasandiline ehk saame vajaduse korral põrandat tõsta. Võimalik on planeerida mitut üritust korraga. Saku hall saab aastas kavandada maksimaalselt 160 üritust, kuna on vaja sellele eelnevat ja järgnevat päeva varustuse ülespanekuks ja mahavõtmiseks. Saku suurhalli võimalused on piiratud, aga ma julgen väita, et nad majandavad ennast hästi ära.

Kui teha Raadile suurhall, siis kui ruttu hakkab selle mõjul Tartu rahvaarv kasvama?

See on hea küsimus. Tahate saada aastaarvu, mil meil on 150 000 elanikku?

Millal on 110 000 näiteks?

Halli mõju transpordiühendustele on kiirem kui elanikkonnale. Inimene vaatab selle järgi, kas siin on midagi teha. Nii töö kui kultuuri mõttes. Ja kas siit saab lihtsalt Euroopasse. Kui need on tagatud, siis kaalub ta juba Tartusse jäämist. Ma ei hakka konkreetset aastat lubama, aga usun, et ühel hetkel see on.