Jaani kiriku muusikaline veerandtund jääb reedel ära

Jaani kiriku tegevjuht Juhan Jaeger palub seepärast kõigi muusikaaustajate ees vabandust ning selgitab, et see on seotud kirikusaalis sel nädalal aset leidva salvestusega, kus mängib Vanemuise sümfooniaorkester.

Täna avatakse kirikuuksed kõigile külastajaile kell 15 ja need jäävad avatuks kella 18ni ning kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on kirikuuksed avatud kell 14–18.

Jaani kiriku keskpäevased muusikaveerandtunnid tõmbas 11 aastat tagasi käima organist Elke Unt. Ta koordineerib neid muusikalisi minuteid seniajani: mängib kaks korda nädalas keskpäeval kas ise või kutsub Jaani kirikusse mängima teisi muusikuid. Veerandtund algab igal teisipäeval ja reedel kell 12.15. See annab Tartu vanalinnas jalutajale võimaluse pühakojas jalgu puhata ja keskaegsete võlvide all helisid nautida. Saab mõtiskleda ja saab palvetada. Uuel nädalal jätkub kõik vanaviisi.