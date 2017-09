Tööturul on hoopis gümnaasium umbtee, mitte kutsekool

Haridusminister Mailis Repsi välja käidud plaan kehtestada gümnaasiumi sisseastumisel lävend ning suunata lävendist allapoole jäänud keskmise hindega noored kutsekooli, on kaasa toonud elava arutelu. Õige, peabki rääkima, sest haridus- ja tööelus on juba ammu ilmseid ebakõlasid.

Jah, meil on liiga palju inimesi, kel pole kutsekvalifikatsiooni, ehk siis nad on jäänud pidama pelgalt põhi- või üldkeskhariduse tasemel või ei leia akadeemilisele haridusele vastavat võimalust tööturul. Ettevõtete nurinat oskustööjõu nappuse pärast on kaugele kosta ning paljud neist panustavad töötajate väljaõppesse või otsivad leevendust võõrtööjõu abil.

Teravat vastuolu noorte haridusvalikute ja tulevaste töökohtade vahel ilmestab ühe Tartu metalliettevõtte mullune värbamisstatistika. Elektriku-käidukorraldaja töökohale laekus vaid neli ning TIG-keevitaja (keevitus sulamatu elektroodiga inertgaasi keskkonnas – toim) tööle viis sooviavaldust. Skaala teises otsas oli juhiabi ametikohale korraldatud konkurss, kuhu laekusid 114 kandidaadi avaldused.

Kus on keevitajad ja elektrikud? Neid pole, sest kutsekooli uksest astub sisse kolm korda vähem noori kui gümnaasiumi uksest.

Ilmselgelt tuleb noorte haridusvalikute suunamisel arvestada enam tulevaste töökohtadega. Me oleme hariduskeskne ühiskond, kus haridus on kujunenud eesmärgiks omaette. Nähakse, et eesmärgi saavutamise tee kulgeb valdavalt põhikoolist keskkooli ja sealt edasi kõrgkooli. Ettevõtted vajavad aga oskustega inimesi, spetsialiste. Puudus on neist, kel on kutse. Selles mõttes võib hoopis gümnaasiumi või mõnd bakalaureuseõpet pidada umbteeks. Paber küll on, kuid kui see ei aita tööle, uut väärtust looma, siis see ju on umbtee.

Kutsehariduse peamine eesmärk on valmistada ette oskustega kutsespetsialiste. Tööandjate nõudmised oskustele on kasvanud ning tehnoloogia arenguga kasvavad veelgi. Kalli masina taha ei saa lasta kedagi, keda kutsekooli saadeti ja kes seal vastu tahtmist käima oli sunnitud.

Teeme sisseastujate seas küsitlusi, et teada saada, miks nad on Tartu kutsehariduskeskusesse tulnud. Noorte peamine motiiv on ikka soov oma valitud eriala õppida, nii vastas 83 protsenti tänavustest sisseastujatest. Vaid kolm protsenti tuli seetõttu, et mujale ei saanud sisse.

Just, kutsekool pole soe ulualune neile, kes mujal pole hakkama saanud. Ka kutsekoolid ootavad õppima motiveeritud ja oma valikutes kindlaid noori ning samasugused ootused on tööandjatel.

Kas peaks ka siin kehtestama lävendi, et napi huvi ja puudulike hinnetega kutseõppesse ei võeta?

Praegu kutsekeskhariduse õppesse sisseastunutest ligi pooled kooli ei lõpeta. Kui mujale ei sobi, siis kutsekas veab välja, on aegunud müüt.

Lävend hoiakuid ei muuda. Pigem peaksime igal haridus­tasandil aitama noortel avastada ja arendada oma andeid. Ninapidi arvuti taga või üldaineid tuupides ei pruugi anded avalduda, pigem ikka sport, muusika, käsitöö, vahetu kogemus päris asja tegemisest aitavad leida oma teed.

Mida varem me anded ära tunneme, seda efektiivsem on õppimine, vahet pole, kas siis kutse-, kesk- või kõrgkoolis. Ehk siis arvudesse takerdumise asemel tuleb haridussüsteemi sisuliselt arendada nii, et õppijatel oleks valida haridusteede vahel.