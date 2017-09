Meediauuringute professor Andra Siibak sai silmapaistva noore eestlase tiitli

Siibaku sõnul on tunnustus suur au ning selline tiitel ei tule üksinda tööd tehes, vaid tänu suurepärastele kolleegidele ja üliõpilastele. «Minu silmis on silmapaistavad kõik, kes armastavad siiralt oma tööd ja teevad seda kire ja pühendumusega, sest selline positiivne sisemine põlemine on see, mis viib edasi ning aitab kildhaaval tuua kaasa positiivset muutust,» lisas ta.

Siibak on Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor, samuti Eesti noorte teadlaste akadeemia juhatuse liige ning internetiuurijate assotsiatsiooni liige. Siibak on praegu noorim Tartu ülikooli professor: ta valiti meediauuringute professoriks 34-aastaselt. Tema peamised uurimishuvid on tihedalt seotud digitehnoloogiate ning inimeste interneti ja sotsiaalmeedia kasutamisega, samuti nendega kaasnevate võimaluste ja ohtudega.