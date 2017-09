GPSi vigurid võivad halvemal juhul päädida parkimistrahviga

Imestas tallinlane aga seetõttu, et oma arvates pidanuks tal kõik korras olema.

Nimelt kasutas ta parkimise eest tasudes Telia rakenduse pargi.ee abi. See oli määranud tema auto asukohaks B-parkimispiirkonna, kuid nagu selgus, toimus tegevus hoopis A-piirkonnas ning sestap tulnuks maksta rohkem. Sellest ka trahv.

Usalda, aga kontrolli

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf tõdes juhtunut kommenteerides, et asukohamäärangu täpsus sõltub telefoni GPS-seadmest ja satelliitide levist ning ei pruugi alati olla täiesti täpne.

«Seetõttu ei vali rakendus pargi.ee ise tsooni ja ka ei alusta parkimist automaatselt, vaid annab valikusse kaks lähimat parkimistsooni ning tsooni valiku peab kasutaja ise tegema, vajaduse korral valides tsooni üldisest tsoonide nimekirjast,» rõhutas Neudorf.

Ta lisas, et eelkõige tuleb tsooni valiku tegemisel kontrollida sõiduki füüsilist paiknemist õiges parkimistsoonis märgistuse ja muude liikluskorraldusvahendite abil.

«Kokkuvõttes saab öelda, et pargi.ee rakendus küll abistab, aga tsooni õigsuses peab veenduma ja parkima paneb auto ikka kasutaja ise,» pani Neudorf kõigile autoomanikele südamele.

Tartu linnakantselei menetlustalituse juhtivmenetleja Juta Karjane märkis, et selliseid GPS-seadmest tulenevaid parkimispiirkondade sassiminekuid vahel ikka esineb, aga mitte üleliia sageli. «Need on üksikud juhtumid, võib-olla üks-kaks nädalas, rohkem küll mitte,» ütles ta.

Trahvist võib pääseda

Karjane toonitas, et parkimisel tuleb lähtuda siiski liiklusmärkidest ning kindlasti tuleks vajalikud parkimistoimingud teha ära auto juures, mitte kusagil kaugemal. Kui autost eemale liikudes ollakse märkamatult sattunud teise parkimisalasse, annabki GPS valikuks madalama parkimistasuga B-piirkonna.

Kui aga inimene on veendunud, et tema pole eksinud ning trahv on määratud ülekohtuselt, siis on tal õigus sisse anda vaie. Menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi täpsustas, et kindlasti tuleb sellisel juhul võtta ka Teliast kinnitus, et tõepoolest oli rakendus parkimispiirkonna määramisel eksinud.

«Kui Telia kinnitab, et selline viga oli, siis tühistame trahvi ja rahuldame vaide,» kinnitas Kivi. Vaide saab esitada 30 päeva jooksul pärast trahvi määramist, kuid kui Telia vastus peaks võtma kauem aega, saab menetlusteenistus seda aega pikendada.