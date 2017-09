Pildid: koolitunni ajal kostnud kõva pauk ajas Karlova koolipere ärevusse

Kuna esialgu polnud teada, mis üldse juhtus ning kas välk võis koolimajja sisse lüüa, läks kooli majandusjuhataja välja olukorda kontrollima ja lapsed tulid klassidest välja. Selgus, et kooli sisehoovis oli keravälk tammepuu sisse löönud. Hiljem tuli välja, et kärgatust oli kuulda ka kilomeetrite kaugusele.

Kiuru ütles, et loomulikult oli osa algklassilapsi ja ka vanema kooliastme lapsed juhtunust ehmunud ja ärevuses. Kui oli välja selgitatud, et välk pole koolimajja sisse löönud, said tunnid jätkuda. Kohapeal käisid ka elektrikud olukorda kontrollimas.

Välk tabas sisehoovis puud, mille tagajärjel tuli sellelt koor maha. Mitte keegi viga ei saanud. Kuna samal ajal oli koolitund, siis Kiuru sõnul lapsi kärgatuse ajal õues polnud.