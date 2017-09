Mis rong kuhu läheb? Mõistatusmäng vaksalis jätkub

Eile hommikul kella kümne paiku seisis Tartu vaksalis korraga kaks rongi. Neist üks, Tallinnast tulnud rong, võttis kell 10.14 suuna Valga poole. Teine väljus kell 10.16, lõppsihiks Piusa.

Paraku ei pruugi viimasel minutil jaama jõudnud vilumatul reisijal või rongile vastutulijal olla õrna aimugi, kumb on talle vajalik rong, sest perroonidel puuduvad infotablood.

Kas jõuab või ei?

Selle pärast pidi eile hommikul oma kiireid jalgu kasutama ka laulja Toomas Lunge, kes ootas koos viieaastase tütrega Tallinnast rongiga tulnud abikaasat.

«Kasutame üsna harva rongi, ei ole hästi kursis, kuhu need tulevad,» rääkis Toomas Lunge. «Tahtsin naisele teha üllatuse ja ütlesin tütrele, et lähme ikka kohe vaksali juurde perroonile, seisame kella all ja ootame seal ema.»

Aga rong tuli hoopis teisele perroonile ning suur ja väike Lunge andsid päkkadele valu, et läbi tunneli sinna jõuda. «Rahvast oli nii palju, et lõpuks leidis naine meid üles, mitte meie teda,» ütles Toomas Lunge. «Natuke segane on see asi tõesti, võiksid ju olla tablood, mis näitaksid, kuhu rong tuleb. Aga inimesed, kes rongile läksid, teadsid küll täpselt, kuhu minna. Tuleb ikka ise informeeritud olla.»

Ilmast-ilma pistab keegi oma nina vagunisse ja küsib, et kuhu see rong sõidab ning paneb siis jooksu järgmise rongi poole, rääkis Krista Leipsig.

Viimast arvamust ei jaga aga tartlasest vilunud rongireisija Krista Leipsig. Elektrooniliste infotahvlite puudumine ooteplatvormidelt tekitab tema sõnul pidevalt ärevust reisijates, kes ei tea ega ka leia kuskilt teavet selle kohta, milliselt perroonilt nende rong väljub.

Eriti keerulises olukorras on vähem vilunud reisijad siis, kui jaamas seisab korraga mitu rongi, nagu näiteks õhtupoolikul, mil seal väljuvad enam-vähem üksteise sabas rongid Valka, Koidulasse ja Tallinna.

«Ilmast ilma pistab keegi oma nina vagunisse, küsib teistelt reisijatelt või väga sõbralikelt ja abivalmitelt klienditeenindajatelt, kuhu see rong sõidab, ning paneb siis jooksu järgmise rongi poole,» rääkis Krista Leipsig. «Kui ta peab oma rongile minekuks tunneli läbima, võib asi muutuda üsna kriitiliseks – jõuab või ei?!»

Et selline teadmatus on kestnud aastaid, uuris ta reisijaid sõidutavast Elronist, kas ettevõte teab, et Tartu vaksal pole reisijasõbralik, ja millal olukord lahendatakse ehk kuna seatakse jaama ooteplatvormidele elektroonilised infotahvlid.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg vastas, et osa kohalikke omavalitsusi on koostöös Eesti Raudteega teoks teinud projekti, mille käigus on mitmetesse peatustesse paigaldatud elektroonilised tablood. «Meile teadaolevalt Tartu linn selles projektis ei osalenud ning on öelnud, et soovib jaamatablood ise paigaldada,» teatas ta.

«Eesti Raudtee pakkus tõesti sellises ettevõtmises osalemise võimalust, kuid neil ei olnud projekti teostamiseks raha,» ütles Tartu abilinnapea Valvo Semilarski. Ta lisas, et Tartu linnavalitsusel on elektrooniliste infotahvlite paigaldamine vaksalisse plaanis, seda soovitakse teha vaksali ümbruse uuendamise teises järgus raudteepeatustega parema ühenduse loomise meetmest taotletava eurotoetusega.

«Ajaliselt ei oska öelda, millal teine etapp seal algab. Seal on vaja kõigepealt tehnilisi lahendusi, sel aastal ma neid tabloosid küll lubada ei julge,» märkis abilinnapea. Ta soovitas täpsemat teavet küsida linnavalitsuse teedeteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialistilt Mihkel Vijarilt.

Lahendus võtab aega

«Tablood on plaanis, aga ma ei tea, millal need tulevad,» ütles Mihkel Vijar. «Vaja on kokku leppida kõigi asjaosalistega ehk Elroni, Eesti Raudtee ja vaksalihoone omanikuga. Kokkulepet veel pole. Usun, et probleem saab lahendatud, aga see võtab aega.»

Praegu on teave sõiduplaani ja väljumisteede kohta Tartus jaama perroonil, ootesaali tablool ja infotahvlil. Elron on lisanud teabe oma kodulehele http://elron.ee/tartu-jaama-ooteplatvormide-kasutamine/.

«Oleme ka uuendamas rongide välistabloode infot,» teatas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. «Lisame sinna algpeatustes ka väljumisaja, mis loodetavasti muudab õige rongi ja selle väljumisaja leidmise lihtsamaks. Kuid kindlasti on vaja ka elektroonilisi tabloosid, seda eriti juhul, kui rongi veel jaamas ei ole.»

Sama meelt on Krista Leipsig. «Lisateave rongi tablool infopuudust Tartu jaamas märkimisväärselt ei vähenda,» ütles ta. «Kui kolm rongi seisavad kohakuti, siis inimene ju ei näe kahe tagumise rongi külje peal olevat tablood.»