Auli Solo: elevust täis bussipäev

Täna tegin oma bussiprojekti ära. Ausalt, olin päris elevil ning olen ka õhtuks väga positiivselt meelestatud!

Alustasin oma autovaba päeva päris vara hommikul.

Et kõik kenasti kulgeks, tegin muidugi korraliku eeltöö bussiliinide graafikuga, kaardiga jmt. Ainus, mille täiesti ära unustasin, oli see, et oleksin pidanud ka sõidukaardi muretsema. Kuid õnneks on võimalik ka üksikpiletit bussijuhi käest osta. Maksab küll rohkem, aga arusaadav, miks.

Igaks juhuks palusin sellel päeval laste transportimise valmisolekuks abikaasa abi. No igaks juhuks.

Et mu isa on vana ning vajab jälgimist, alustasin temaga sõitu bussiga Näituse tänav – Uus tänav Vaksali peatusest. Buss oli nr 20, tuli 8.30 ja olime peatuses Pikk kell 8.54.

Isa turvaliselt saadetud, oli vaja jõuda kell 9.30 Antoniuse õue kliendiga kohtuma.

Jalakäijate sild on kinni, siis tundus bussiga kesklinna jõudmine kiirem. Peatus Pikk, buss 16 tuli 9.01, Raeplatsi peatuses kohal kell 9.06. Jõudsin õigeks ajaks kohtumisele.

Järgmiseks olin kokku leppinud kohtumise koostööpartneriga Lõunakeskuses kell 10.30. Pidin hiljemalt 9.55 Antoniusest lahkuma, et jõuda Laia tänava bussipeatusesse. Buss nr 6 pidi väljuma sealt kell 10.03. Buss oli peatuses 10.04.

Raeplatsi peatuses õnnestus kohata ka piletikontrolle! Huvi pärast jälgisin, kui kaua kontrollimine kestab. Äärmiselt kiiresti läks, kõige rohkem 15 sekundit, kuigi bussis oli 17 sõitjat. Kontrolli käigus suunati viisakalt bussist maha ka kolm meesterahvast, kellel piletit ei olnud.

Olin lõpp-peatuses Lõunakeskuses kell 10.27 ning jõudsin kenasti kohtumisele.

Pärast kohtumist, mis lõppes 12.17, pidin liikuma linna tagasi. Kiire kontroll mobiilist, leidsin, et kell 12.26 väljub nr 6.

Rahulikult jalutades liikusin peatuse poole ning kell 12.25 nägin bussi saba – oli juba väljunud. Siiski aitas hädast välja kohe 12.27 väljunud Lõunakeskuse ekspress! 10 minutit ja Hansakeskuse peatuses kohal! Sealt võttis liikumine Kalevi tänava loomemajanduskeskusesse vaid mõne minuti.

Otsustasin ka pärast Kalevi tänaval toimetamiste lõppu liikuda jala Antoniusesse. Järgmine sihtpunkt oli raekoda, linnamajanduskomisjoni istung. Selleks oli vaid väike jalutuskäik Antoniusest.

Istungil jagati informatsiooni Tartu ühistranspordi liinivõrgu analüüsi hetkeseisust – igati asjakohane tänasesse päeva! Põhiline, mille omale kõrva taha panin ja oma kogemuse põhjal ütlen: Tartus on hea liigelda ühissõidukitega!

Et vähendada autostumist, tuleb lihtsalt ennast kokku võtta ja proovida! Jah, tööd on veel liinivõrguga, kuid ka praegu saab vabalt hakkama!

Linnamajanduskomisjoni istung lõppes 17.26. Kiire külastus toidupoodi ning Kaubamaja peatus kell 17.55, buss nr 20 ja kell 18.07 olin Vaksali peatuses. Kodus.

Oleksin jõudnud ka lastele kooli järele.