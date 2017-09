Argo Annuk: päev ühistranspordiga

Ülesanne oli sedavõrd keerulisem, sest pidin ühildama Tartu bussigraafiku Tartumaa bussiliinidega, et jõuda lennujaama ja pärast tagasi linna.

Päev algas kell 7 tavapärase rutiiniga, et lapsed jõuaksid kella 8ks lasteaeda sööma. Suundusime nr 15 liini Männimetsa peatuse poole, õnneks paari minuti kaugusel kodust, ja väljusime peatuses Pikk. Sealt jalutasime umbes 10 minutit lasteaeda. Lasteaiast suundusin jala Tartu maaliinide bussijaama, kus mul tuli pea 40 minutit oodata, sest lennujaamast läbi sõitev buss väljus alles kell 9. Pärale jõudis see 9.25.

Päeva teine pool oli see-eest palju pinevam ning selle planeerimiseks olid asendamatud abimehed Google Maps ja Tartu linnaliinide sõidugraafiku reaalaja äpp.

Et üldjuhul olen kasutanud ühissõidukeid Tartu–Tallinn–Tartu liinil ning vahel harva ka kodunt kesklinna liikumiseks, siis nüüd aja planeerimiseks koostasin täpse graafiku.

Selleks et jõuda lapsega kella 16ks trenni, oli ainuke sobilikul ajal lennujaamast väljuv buss kell 13.25, millega sõitsin Teaduspargi peatusesse ja sealt nr 1 bussiga kesklinna. Olin Kvartali juures kell 14.02. See tingis olukorra, et oli tekkinud umbes 1,5 tundi vaba aega.

Lasteaiast Turu tänava spordihoone juurde alustasime jalutust veerand nelja paiku ja suundusime Atlantise peatusesse, kust saime peatuse võrra edasi sõita, kaubamaja juurest jalutasime trenni.

Üks laps trennis, suundusin tagasi lasteaeda pisitütre järele ning alustasime samasugust ringi lasteaiast veerand kuue ajal. Pärast trenni lõppu saime lõpuks nr 14 bussiga kodu poole sõita ja olime kella 19ks kodus.

Kogu päev kestis meil pea 12 tundi ja ühtekokku tekkis päeva peale kolm tundi sellist aega, mida ei õnnestunud eri liine omavahel kombineerides kuidagi targalt kasutada, tuli lihtsalt aega parajaks teha. Lisaks sellele tuleks lisada ka jala liikumise aeg, mis on palju pikem autosõidu ajaga võrreldes.

Kokkuvõttes oli päev lõbus, eriti suurt rõõmu said sellest lapsed, kes avaldasid soovi iga päev bussiga sõita. Olukord on teine, kui on alanud kool, sest hommikul Ihastest linna sõitjaid on palju rohkem ning bussi peale tuleb end vahel lausa pressida.

Kindlasti saaks ühissõidukitega hakkama linnas, kui tuleks minna tööle ja töölt koju, kuid selle ühildamine maakonnaliinidega on palju keerukam.

Samuti on laste huviringidesse viimine raskem, kui see sõltub liinivõrgust, sest mõnede ringide vahe võib olla väga lühike aeg, et jõuda näiteks spordikoolist Annelinna muusikakooli.

Tähelepanekuna jäi veel silma see, et meie linna bussides pole ingliskeelset infot, kui näiteks linna külastav turist sooviks astuda mõnes peatuses bussile.

Kogu päevane piletikulu oli kokku 4,01 eurot ja projekti tulemina olen nüüd Tartu ühistranspordikaardi omanik ning edasised bussisõidud on nüüd palju odavamad, kui bussijuhilt ostetav 1,5-eurone ühe korra pilet.