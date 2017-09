Galerii: pannkoogihommikul osalenud tudengeid vihmane ilm ei heidutanud

Pannkoogihommikuga sai tudengifestival ametlikult hoo sisse. Kuigi väljas on halb ilm ja sajab vihma, ei morjendanud see tudengeid ega teisi tartlasi, kes seisid vapralt koogisabas ja sõid hiljem vihmavarju all pannkooke.

Tudengipäevad pakuvad lõbusat programmi terve nädala jooksul. Täpsema ajakavaga saab tutvuda festivali kodulehel studentdays.ee.