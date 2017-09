Mehed uinusid toitu valmistades, halvima ära hoidmiseks tuli päästjatel korteritesse sisse murda

Laupäeva varahommikul, 16. septembril kell 4.58 teatati päästjatele, et Kalda teel on maja trepikojas näha suitsu. Ohus olev korter otsiti üles, aga koputustele keegi ei reageerinud. Uks avati kangi abil ning korterist leiti söögi tegemise ajal uinunud mees. Päästjad tõstsid kõrbeva toiduga poti pliidilt ja kustutasid selle vannitoas.

Mitte töökorras olev suitsuandur leiti kapi pealt. Päästjad ütlesid mehele, et elupäästjana on sellest kasu ainult nõuete järgi lakke paigaldatuna. Samuti juhtisid nad mehe tähelepanu, et söögivalmistamise ajal magama minna ei tohi.

Päev hiljem, 17. septembril kell 17.01 tuli päästjatele taas teade Annelinnast, kus Anne tänaval tuli kortermaja 8. korruse aknast suitsu. Päästjad avasid kangi abil ukse ning leidsid, et korteri köögi praeahjus põleb toit. Toast leiti magav mees. Tuleoht kõrvaldati, mehe tervist kontrollis kiirabi.

Päästjad juhtisid samuti mehe tähelepanu sellele, et toidu kuumutamise ajal ei tohi magama heita.