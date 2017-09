Tartu ülikooli IT-keskuse ehitustööd peaksid algama selle aasta lõpus

IT-keskusele ehitaja leidmiseks on ülikool välja kuulutanud hanke. Hanke tähtaeg on oktoobri keskpaigas. TÜ kinnisvara osakonna juhtaja Heiki Pagel loodab, et kui ülikool leiab sobiva ehitaja, võiksid ehitustööd peale hakata selle aasta lõpus. Pageli sõnul ollakse praegu graafikus, et maja 2019. aasta lõpus valmis saada.

Sama ehitusfirma, kes hakkab uut hoonet ehitama, teeb ka vana hoone lammutustööd. Deltasse tuleb umbes 10 966 ruutmeetrit pinda. Hoone eeldatav maksumus on 27,9 miljonit eurot.