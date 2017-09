ProtoLabi leib tuleb peenmehaanikast

ProtoLab on aidanud valmistada ka Ahhaa teaduskeskuse eksponaate. Möödunud aastal alustati koostööd Norra naftaseireseadmeid arendava ettevõttega Inventas FAB AS, millest on kujunemas Proto­Labi üks suuremaid partnereid.

Protsess ideest valmistooteni võib kesta ühest päevast poole aastani, mõnikord ka kauem. Teenuse hinda arvestataksegi enamasti selle järgi, kui palju aega see võtab. Tunni hind sõltub töö keerukusest ning jääb 30 ja 100 euro vahele.

ProtoLabi viimane investeering on Jaapanist pärit ülitäppispink, mis kuulub hinnaklassi 150 000 – 200 000 eurot.

«Iga masin ja inimene maksab erinevat hinda. Mõnikord maksab ka hea idee. Aga kui üks mees paneb ühe päevaga kokku ühe ratta ja meie kolm, siis ...» sõnas Mugur ning oli firma arenguga rahul.

«Oleme rahul ja õnnelikud, kuna saame teha asja, mis meile meeldib. Minule on see nagu hobi. Võiksin ju olla pensionärina kodus, jalad seinal,» lausus Mugur, kes on olnud ka Tartu linnapea. «Aga kuna ma oma valikute tõttu ei saanud ennast insenerina paarkümmend aastat realiseerida, siis nüüd ma teen seda. Ja seni, kuni mul on Pearu-sugustele poistele midagi anda, on see päris tore.»

Ruumid jäävad kitsaks

Suure tõenäosusega kolib ProtoLab lähiaastatel praegusest asukohast ära, sest ruumid jäävad kitsaks. «Need on ammu juba väikseks jäänud ja oleme ka uut kohta vaadanud. On pakutud 4000–5000 ruutu, aga see hüpe oleks liiga suur. Praegu on meil viissada ruutmeetrit, aga vajaksime tuhandet,» rääkis Mugur.

ProtoLabi juhataja firma väga kiirest kasvust siiski ei unista. «See ei sobi meie profiiliga,» selgitas ta. «Võiksime lihtsamat koosseisu juurde võtta ja panna käima suvalise tootmisliini, aga nii võib libastuda väga lihtsa toodangu peale, mis perspektiivis on ikkagi Hiina leib. Euroopa leib on rätsepaülikond.»