Taxify uus hinnapoliitika ajab taksojuhtidel harja punaseks

Vatex Takso juhatuse liige Indrek Uus rääkis, et ettevõtete taksojuhte (mitte segi ajada nn kokkuleppevedusid tegevate privaatjuhtidega) nörritavad 1. augustist Taxify rakenduses tehtud muudatused. Kui enne neid muudatusi oli kliendil võimalik valida privaat- ja tavatakso vahel ning ta nägi, kelle ja missuguse auto ta tellib, siis nüüd ühendati need kaks ühise Taxify kategooria alla ja valikuvõimalust pole.

Pealesurutud hind

Teine, veel olulisem muudatus on see, et kui varem said taksojuhid ise oma hinna määrata, siis nüüd kehtib nii privaat- kui ka taksojuhtidele üks ja sama tariif: sõidualustustasu 1 euro 90 senti ning 35 senti kilomeetri eest. Iga sõidu teenistusest peab taksojuht 20 protsenti maksma Taxifyle, varem oli see summa 50 senti.

Uus rõhutas, et taksofirmad ei saa selles olukorras midagi teha, sest otsuse, kas dispetšiteenuse kõrval kasutatakse klientide hankimiseks ka äppi, teevad juhid ise. «Meie laseme oma juhtidel seal sõita, kuid äpi kasutajate hulk järjest väheneb. Kui äpp välja tuli, kasutas seda kaks kolmandikku meie juhtidest, nüüd on see langenud ühe kolmandiku peale, kui sedagi,» märkis Uus.

Tartu Postimehele selgitasid olukorda ka kaks anonüümsust palunud taksojuhti. Kõige enam ajab neil hinge täis Taxify poolt pealesurutud ning juhtide sõnul kunstlikult alla löödud hind.

«Taksojuht peaks teenima mõistlikku ärikasumit, aga nende hindadega pole see võimalik,» põrutas üks juhtidest ja lisas, et ühistranspordiseaduses on selgelt öeldud: hinna kohandab vedaja ning seega ei tohiks Taxifyl kui vahendajal olla mingit õigust oma hinda peale suruda.

Mehed nentisid, et tegelikult oleks äppi kasutavaid taksojuhte küll ja küll, kuid sellise hinnaga ei nähta asjal mõtet, rakendus jäetakse lihtsalt sisse lülitamata ning klienti oodatakse pigem taksopeatuses ja kallima hinnaga.

Ainult linnas

Taxify kehtestatud hind 35 senti kilomeetri eest tähendab ka seda, et linnast välja ei sõideta, sest see tähendaks kahjumit. Nii öeldaksegi kliendile, et tegemist on linnasiseste hindadega ning pikemaks otsaks tuleb tellida keegi teine.

Lisaks Taxify kategooriale pakub muudetud äpp võimalust valida vedaja electric’u või comfort’i (uued autod) kategooriast, kuid seal on hinnad kallimad.

«Aga inimesed on hinnatundlikud ja valivad süsteemi sisenedes ikkagi odavama,» tõdesid taksojuhid.

Nad rõhutasid, et neil ei ole midagi äpi vastu, sest varasemal kujul oli see tõepoolest mugav ning rahul olid nii kliendid kui ka taksojuhid. «Aga nüüd on taksojuhtidele sõna otseses mõttes kott pähe tõmmatud,» kurjustasid mehed.

Kertu Valge Taxify Tartu osakonnast kinnitas aga, et ettevõttel ülikoolilinnas vedajaid jagub. «Septembris on sõitude hulk tublisti kasvanud, kuid päevasel ajal on autode kättesaadavus endiselt väga hea,» kommenteeris Valge. «Statistika järgi on ettesõidud sama pikad kui juulis, seega keskmine ooteaeg ei ole pikenenud. Ka ei ole meile tulnud senisest enam klientide pöördumisi.»

Ta lisas, et veidi halvemas olukorras on ärikliendid, keda teenindab ainult osa Taxify juhtidest (need, kes osutavad teenust ettevõttena). «Kuid see olukord muutub õige pea, sest 1. oktoobrist teenindavad ka ärikliente kõik saadaval olevad autod,» lubas Valge.

Muudatusi on Taxify varem põhjendanud sellega, et nii soovitakse kohaneda 1. novembril kehtima hakkava uue ühistranspordiseadusega, mis suures osas võrdsustab nõuded kokkuleppevedajatele ja tavataksodele.