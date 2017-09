Raimu Hanson Hiinas: ajast kõvasti ees

Vabal ajal oli tartlastel võimalus hiigellinnas, kus on elanikke üle 25 miljoni, ringi vaadata. Hommikuses söögilauas ja proovide vaheajal tulid jutuks nähtud templid, muuseumid ja turukombed, pilvelõhkujad ja räämas lobudikud, hiilgus ja viletsus.

Mõnedki öised tunnid teise esietenduse järel laupäeval möödusid peaaegu poolel kooril hotellist paarikümneminutilise jalutuskäigu kaugusel Jenny baaris ehk Kassibaaris, millest kirjutab Anneli Vilu raamatus «Minu Shanghai». Sinna oli kogunenud sama linna ja Pekingi eestlasi, kes tihtipeale kohtuvad Anneli Vilu eestvõttel. Baari perenaisel on nendeks puhkudeks varutud pisikesed sinimustvalged.

Need viimased read siin on kirjutatud pärast Kassibaarist naasmist kell 2.30. Nii et on juba pühapäev. Eestis on just lõppenud «Aktuaalne kaamera» ja laupäev veel täies jõus. Vanemuislased on ajast viis tundi ees.