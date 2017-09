Tartlased aitasid Hiinas «Aida» lavale

Publik võttis Suure Teatri juhi Xu Zhongi muusikalisel juhtimisel Jean-Louis Grinda lavastatud kuulsa loo vastu aplausirohkelt. Publiku häälekat heakskiitu jagus 1700-kohalises täissaalis ka paljudele ooperi üksiknumbritele.

Tänapäevane raamistus

Lavastusse olid ühendatud suursugusus ja intiimsus, armastus ja traagika. Muistse Egiptuse ja Etioopia sõjalise vastasseisu taustal kulgenud muusikaline suurteos oli saanud silmanähtavalt tänapäevaga ühendava raamistuse. Nimelt käis kogu lavaline tegevus justkui filmimise pärast. Üsna sageli liikusid lauljate vahel ringi nüüdisaegseis rõivais filmimehed ja -naised, kaasas ehtne kaamerakraana, mille otsas rippus aga vineerist filmiaparaat.

Osalised ei lasknud hääletust sagimisest ennast häirida. Pigem näis see neile rõõmu pakkuvat. Nii said solistid ja koor keskenduda kauni häälega laulmisele, selle ajal nad midagi muud keerulist ei pidanud tegema, enamasti oli lihtsat tarvis seista ja laulda. Kuid nii ei saanud jällegi Vanemuise koor näidata oma häid lavalise liikumise oskusi ja näitlejameisterlikkust.

Vanemuislased kiitsid dirigent Xu Zhongi muhedust ja samas nõudlikkust. Vanemuise peakoormeistri Piret Taltsi arvates on Xu žestides absoluutselt kõike. «Ta võib proovi teha niimoodi, et tal ei ole vahel vaja midagi öelda. Kõik on käes olemas, täitsa müstiline,» rääkis ta.

Tartlased saabusid Hiina idarannikule 26. augustil. Proovides kohtusid nad Shanghai ooperimaja kooriga ja mõnedki lauljad said omavahel headeks tuttavateks.

Hiinlaste kooris leidus ka inglis- ja venekeelse suhtlusvalmidusega lauljaid. Vanemuislane Kaja Ilmjärv sõbrunes proovide ajal ühe Hiina naiskolleegiga, kelle mõlemad nimed on Ce ja kes oli õppinud laulmist Peterburis. Lauljanna kiitis Vanemuise koori. «Nad on andekad ja neil tuleb hästi välja,» ütles Ce Ce. «Nendega on meeldiv olla.»

Vanemuise ooperikoori bass Uku-Markus Simmermann andis pool tundi enne esietendust Hiina kolleegile Yang Jingjingile kingituseks Hiiumaa käsitööseebi, millesse on lisatud kadakamarja. Hiina kooril seisab aasta pärast ees reis Saaremaa ooperipäevadele, nii saab eestimaist asja juba praegu omal nahal proovida.

Tartlased rääkisid, et proovides tegid dirigendi assistendid nendega palju tööd itaalia keele täpse laulmise pärast. Niisiis laulis koor Eestist hiinakeelsele publikule kolmel etendusel puhtas itaalia keeles.

Hiina iseärasused

Dirigendil oli Piret Taltsi teada kolm assistenti. Koorilauljad panid tähele, et igasuguseid abimehi oli kogu lavastuse ettevalmistamise ajal tunduvalt rohkem kui lavastuste valmimisel Tartus. Hämmastavalt palju oli lavamehi. Suurt sammastiku ja trepistiku kolakat lükkas laval pildivahetuse ajal oma paarkümmend meest.

Võõrastav oli kogeda tartlastel sedagi, et kolleegid hiinlased räägivad laval proovi ajal juttu ja näperdavad alalõpmata nutitelefone. Aga kõike seda korvavad väga hea laulmine ja sõbralikud naeratused. Vanemuislase Helen Hansbergi sõnul on hiinlaste kooris tugevad solistihääled. «Aga neil pole sellist painduvust nagu meil: me laulame ja mängime ja lööme ka trummi,» lisas ta.

Tartlaste kolmenädalane komandeering kodunt umbes 7500 kilomeetri kaugusele lõppes eile õhtul «Aida» kolmanda, Vanemuise ooperikoori osalusel viimase etendusega. Aidaa Shanghaile ütlesid nad kavakohaselt täna hommikul kell 9.20 Pudongi lennuväljal ja Ülenurmele jõuavad nad eeldatavasti tänaõhtuse Helsingi lennukiga.

