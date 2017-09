Tarvo Siilaberg: Kuidas luua kogukondlikku kooli?

Tõsi, juba praegu ilmnevad munitsipaal- ja erakoolide ning -lasteaedade juures sellised tendentsid. Toon näiteks, mida Peetri kooli vanematekogu sõnastas oma esmaste eesmärkidena: positiivse märkamine koolitöös ja sellele reageerimine, õpetajate tunnustamine, probleemide märkamine ja neile reageerimine, lahenduste leidmine koolielu puudutavates küsimustes, head algatused, koolivälise tegevuse jaoks lisavõimaluste otsimine, koolikorralduslike küsimuste aruteludes osalemine, (parendus)ettepanekute tegemine, ettepanekute tegemine koolituste korraldamiseks.

Miks mitte määrata vanematekogu loomine ja kaasamise viisid eesmärkideks kõigi koolide ja lasteaedade arengukavades?

Kolmandaks: koolide ja lasteaedade eelarved ning nende täitmine tuleks teha avalikuks koolide kodulehtedel. Hariduskulude andmed peaksid olema kooliti lihtsalt võrreldavad ja rahastamine läbipaistev.

Mullu avaldas poliitikauuringute keskus Praxis uurimuse «Üldharidustoetuste ja -kulude analüüs», mille esimene järeldus on, et hariduskulu andmed ei ole koolitüüpide lõikes võrreldavad, koolide rahastamises puudub selgus ja läbipaistvus.

Kuidas me teame, kui palju maksab õppimine munitsipaal-, riigi- või erakoolis, et väita, et ühe või teise rahastamine on helde või eelisseisus?

Arvestades kodaniku ja kogukonna huvi hariduse kui ühe olulisema avaliku teenuse ja sellega seotud kulu vastu, soovitatakse uurimuse kokkuvõttes teha avalikult kättesaadavamaks koolide eelarved ning nende täitmise andmed. Avalikuks peab saama koolide eelarve ehk see raha, mis tegelikult kooli ja lasteaeda jõuab – maja remondiks, õppematerjalide ostmiseks, palkadeks. Lihtne ja selge oleks seda teha kooli või lasteaia kodulehel.

Neljandaks: kogukondlike erakoolide kui koolivõrgu elujõuliste mitmekesistajate ja haridusinnovatsiooni kandjate majanduslik toetamine peab kohaliku omavalitsuse poolt olema jätkusuutlik ja stabiilne.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi pärandina kehtib selle aasta jaanuarist erakooliseaduse säte, mis ütleb: «Vald või linn osaleb eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse kättesaadavuse või mitmekesisuse tagamiseks.» Teisisõnu: erakoolide toetamine muudeti kohalikele omavalitsustele vabatahtlikuks pärast seda, kui riigikohus oli tuvastanud, et see tuleb riigieelarvest valdadele ja linnadele hüvita da.

Seetõttu väheneb Tartu toetus erakoolidele ajavahemikul 2017–2019 umbes kümme protsenti aastas ning edasise kohta puudub linnavõimu otsus.

Koolivalik on lapsevanema põhiseaduslik õigus. Kuidas on Tartu lapsevanemad kasutanud oma otsustusõigust?

Viimasel viiel aastal on Tartu õpilaste koguarv püsinud suhteliselt stabiilne, kuid erakoolides õppijate arv on selle aja jooksul pea kahekordistunud. 2011. aastal õppis Tartu koolides 13 060 õpilast, neist viies erakoolis 697.

Mullu käis Tartu koolides 13 837 õpilast, neist kuues erakoolis 1218.

Erakool saab kasvada vaid siis ja ainult siis, kui on lapsevanemaid, kes usaldavad selle kooli pakutava hariduse kvaliteeti. Oma eripäradest hoolimata on kõik erakoolid pidanud koolitusloa saamiseks täitma riigi kehtestatud üldiseid nõudeid õppekava, kooliruumide ja personali kvalifikatsiooni kohta ning vastutavad riikliku (perioodilise) haridusjärelevalve ees.

Kuid lisaks on Tartu erakoolide meetodid olnud heaks eeskujuks, need ka levivad ja on saamas valdavaks, näiteks sõnaline hindamine, üldõpetus, viies vaheaeg.

Kodanikualgatuslikku initsiatiivi, millega soovitakse Tartut muuta paremaks kodulinnaks, tuleb väärtustada ja märgata eelkõige hariduses.