Anne kanali veekvaliteet on tõsiselt halvenenud, punane lipp jääb

Esmaspäeval Anne kanalist võetud kordusproovidest selgus, et vee reostust indikeerivate bakterite tase on lubatust mitmetes kordades kõrgemal.

Kolibakterite tase oli esmaspäeval kuus korda lubatud normist kõrgem, soole enterokokkide tase aga 2,5 korda kõrgem. See tähendab, et veekvaliteedis on toimunud märgatav halvenemine võrreldes 4. ja 7. juuliga, mil võeti eelmised rannavee proovid. Siis põhjustas Terviseametile muret vaid soole enterokokkide poolteist korda lubatust kõrgem tase, kolibakterite tase oli siis veel normis.

Vee reostust näitavate kolibakterite ja soole enterokokkide levik on Anne kanalit kimbutanud ka varasematel aastatel. Nii näiteks lehvis punane lipp seal ka eelmisel aastal 6. juulist 18. juulini, 2013. aastal oli rand ujumiseks suletud aga terve augustikuu.

Lihtsustatult öeldes on kolibakterid ja enterokokid tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Enamus soole enterokokkide ja kolibakterite vorme on ohutud, isegi kasulikud, kuid nende hulgas võib olla ka mikroorganisme, mis võivad põhjustada nt seedetrakti haiguseid. Seetõttu peaksid inimesed kanalivees ujumist vältima, eriti nõrgema immuunsüsteemiga lapsed ja vanurid.