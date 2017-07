Go Rail: rongipark on meil Tartu liini avamiseks piisav

«Päris paigal firma rongid ei seisa,» rääkis Go Raili turundusdirektor Mart Kirsipuu ja tõi näite, et möödunud nädalal sõitis ettevõtte Transferwise delegatsioon neli päeva nende veeremiga mööda Eestit. Muidu on aga Go Railil olemas piisavalt veeremit, et panna pealinna ja ülikoolilinna vahel sõitma mitte ainult üks, vaid vajadusel kasvõi neli rongikoosseisu. Viimasel juhul jääks kaks rongi veel reservi, et tagada liiklus juhul, kui mõne käigusoleva koosseisuga midagi juhtub.

Teisipäeval tutvustasid Go Raili esindajad oma plaane Tartu linnavalitsuses. Meer Urmas Klaas märkis, et linnavalitsus on Emajõelinna transpordiühenduste küsimusi pidevalt tagant tõuganud ning igast uuest võimalusest on linn igati huvitatud. Raudteetransport on Klaasi hinnangul praegu väga aktuaalne teema, sest Eesti Raudtee investeerib jätkuvalt oma ühendusteedesse ja peagi võivad rongid kahe suurema Eesti linna vahel sõita kuni 135 km/h, mis tähendab, et Tartust jõuaks reisija Tallinnasse tunni ja 45 minutiga.

Ülemiste transpordisõlme valmimine Tallinnas muudab rongiliiklust Klaasi arvates veelgi tähtsamaks, sest tulevikus asuvad seal reisijale käeulatuses juba linnaliinibussid, tramm ja lennujaam. «Tartu linnavalitsus soovib, et rongiliiklus oleks praegusest tihedam ja selle kvaliteet usaldusväärne,» kinnitas Klaas.

Tartu linnavalitsus soovib, et rongiliiklus oleks praegusest tihedam ja selle kvaliteet usaldusväärne.

Mart Kirsipuu rääkis Tartu Postimehele, et firma on huvitatud eelkõige Tartu rongi käimapanekust. Miinimumvariant näeb ette, et üks rong sõidab hommikul Tartust Tallinna ja õhtul tagasi. Kirsipuu sõnutsi ei jää nende vedurite kiirused alla praegu reisijatevedu korraldavale Elronile. Ta meenutas, et enne Elroni turuletulekut liikusid rongid mõnedel teelõikudel isegi kiiremini praegusest maksimumist 120 km/h. «Veduri võimekuses ja kiiruses pole küsimust,» leidis ta.

Küll aga on küsimus selles, kui kiiresti võimaldab raudtee seisukord sõita, sedastas ta. Ja veelgi keerulisem ülesanne rongide käimapaneku eel on leida need ajaperioodid, millal sõita, et reisirong ei peaks jaamades pikalt teise rongi järel ootama.

Kirsipuu kinnitusel vastavad Go Raili rongid kõigile reisirongiliikluses kehtestatud nõuetele. Rongi maksimaalne pikkus tohib tema sõnul olla vedur ja kuus vagunit, mis nende veeremit arvesse võttes mahutaks kuni 584 reisijat. Võrdluseks: praegu käigus olevad Šveitsist ostetud rongid mahutavad veidi üle 200 reisija. Kui aga ühendada rongikoosseisu restoranvagun reisijate teenindamise jaoks ja paigaldada reisijatevagunitesse mugavad pehmed istmed, oleks rongis 364 kohta, rääkis ta.

Esialgu tegeleb ettevõtte idee tutvustamisega Tartu linnavalitsusele. Raad lubas saata delegatsiooni, kes läheb ronge vaatama ja kui linnavalitsus ütleb, et tartlastele on sellist rongi tarvis, arendatakse mõtet edasi, märkis Kirsipuu. Siis alustatakse rongikoosseisude komplekteerimist ning läbirääkimisi nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kui Eesti raudteega.

Turundusdirektor ei teinud saladust, et reisijateveo turul riigifirmaga konkureerides ei suudaks ka nemad ilmselt opereerida ilma riikliku toetuseta. Kuna aga Go Raili vagunipargi hooldus on võrreldes Elroni rongidega oluliselt odavam, suudaks ettevõte Kirsipuu väitel hakkama saada ka väiksema dotatsiooniga, kui Elron. «Otsus, kas seda liini doteerida, on juba poliitiline,» sõnas ta.