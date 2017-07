Kallastel avas uksed sadamatankla

Ettevõtte teatel on sadamatanklas müügil bensiin 95 ja diislikütus. Päevasel ajal pääseb jaamani ka maismaad pidi, et tankida väiketehnikat (muruniidukid jmt.). Maksta saab seal ainult Alexela maksekaardi või pangakaardiga.

Alexela Oil juhatuse esimees Ain Kuusik leidis, et Eesti rannikutel juba päris palju sadamatanklaid, millega Eesti on üks eesrindlikumaid mereriike Läänemerel. Firmal endal on veekogude ääres 11 tankimiskohta. Peipsiga ühenduses olevatest veekogudes on firmal lisaks Kallastele väikelaevatankla ka Võrtsjärve põhjakaldal Oiu sadamas.