Maastikusõidukiklubi viib taas lapsed metsa

Tartu Off-Road Klubi juhatuse liige Siret Kriisa on öelnud, et kuna nad käivad niikuinii autodega sõitmas ja kütust kulutamas, siis miks mitte kutsuda ühel päeval endaga kaasa lapsed ning teha neilegi seiklusrohke päev.

«Metsa me ei lõhu ja kellegi eramaal ei mölla, kasutame vaid maastikusõiduks ettenähtud radasid,» märkis ta.

Heategev sündmus koos Tartu lastekaitseühinguga leiab Tartu Off-Road klubil aset neljandat aastat, kuid niisuguseid lastega-metsa-päevi on nad ette võtnud juba 2009. aastast alates.

«Oleme leidnud igal aastal uusi huvilisi lapsi, aga ka toetajaid, kes tulevad küsima, kas nemadki saaksid aidata,» rääkis Siret Kriisa.

Kaitseliit toob sel aastal kohale ühe sõjamasina, tehnikat näitavad offroaderid tervest Eestist, tulevad mootorratturid ja autode tuunijad.

Laste huvi päästetehnika vastu on igal aastal olnud samuti suur. / Erakogu

Oma igapäevaelust räägivad lastele maanteeameti töötajad, päästjad ja abipolitseinikud ning Punase Risti Seltsi liikmed. Loomulikult kõneldakse sellest, kuidas ohutult liigelda ning kuidas käituda õnnetuse korral.

Sündmus algab 22. juuli keskpäeval Tartumaal Laguja külas ning see on mõeldud viiekümnele nimekirjas olevale lapsele, kes tuuakse kohale bussiga ning kellele pakutakse päeva jooksul nii süüa kui juua, ning jagatakse kingitusi.

Tartu Lastekaitseühingu liikme Tiina Aasmäe sõnul on laste ohutus tagatud ja nooremaid kui 10-aastasi lapsi osavõtjate hulgas ei ole. Sündmuse üks toetajaid on Nõo vald ning seepärast on osa lapsi sealt.

Aasmäe sõnul on see paljudele poistele ja tüdrukutele mitte just tavapärane võimalus suvel kodust välja saada, uusi sõpru leida ning põnevate maasikuautode peal kaasa sõita. «Sellisest päevast tunnevad vaimustust võrdselt nii poisid kui tüdrukud,» ütles ta.