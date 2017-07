Anne kanali juures alustas tegevust Rannalabor

Kui täna on Rannalaboris külas TÜ psühholoogia eriala üliõpilaste ellu kutsutud Psühhobuss, siis homme saab alates 15st osa kodukeemia katsetest koos ohutuskoolitusega. Neljapäev on pühendatud aga elektroakustikale.

Rannalabori projektijuht Pille-Riin Saarse rääkis, et Makerlab tegutseb samal ajal ka siseruumides, kus isetegijad käivad oma projekte teostamas. Suurem osa tegevusi on siiski juulis ja augustis rannas, kus leiavad aset erinevad töötoad hoolimata sellest, millised on parasjagu ilmastikuolud.

Esimene Rannalabori päev oli 15. juulil. Saarse kinnitas, et neid on sellest ajast alates hästi vastu võetud. Töötubades on kaasa löönud noored, kes on rannas aega veetnud ja uudistama tulnud, mis telgis toimub. Samuti on ka neid inimesi, kes on Rannalabori tegemistega Makerlabi kodulehel eelnevalt tutvunud ja selle peale kohale tulnud.

Erinevad tegevused toimuvad Rannalabori telgist iga päev kell 15-20. Töötoad ja muud tegevused on just pärastlõunasel ning hilisemal ajal, kuna sellel ajal on Saarse arvates rohkem noori liikumas.

Noortelinnaku töötoad on osalejatele tasuta. Täpsema ajakava selle nädala tegevustega leiab SPARK Makerlabi kodulehelt makerlab.ee/rannalabor.