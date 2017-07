Sordivaramust leiab koduaia rajamisel taimenõu

Sordivaramu.emu.ee veebileht on võtnud endale ülesandeks tutvustada Eestis kasvatatavaid puuviljade ja marjakultuuride sorte ning propageerida uusi kodumaiseid aretisi. Samas saab tutvuda ka enam kui 1200 sordiga, mida säilitab Viljandimaal asuv Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus.

Viljapuuaeda kujundades on mugav tutvuda samal veebilehel avaldatud Eesti aiandusliidus kinnistatud soovitussortimendiga. See on kogum sortidest, mille kasvukindlust ja saagikukst on Eestis põhjalikult uuritud ning mille viljade maitse üle pole põhjust nuriseda.

Soovitussortimendi hulka on jõudnud nii Eestis aretatud sordid, kui ka need, mis aretatud mujal, kuid annavad siin head saaki. Infot leiab nii sõstarde, maasikate, vaarikate, luuviljaliste, õunte, pirnide, aga ka näiteks söödava kuslapuu kohta.

Polli aiandusuuringute keskus kutsub ühtlasi kõiki aiandushuvilisi üles andma sordiuurimisse oma panust. Igasugused kommentaarid meelepäraste õuna-, maasika- või mõne teise vilja sortide kohta on teretulnud keskuse infokanalitesse.