Toetuse maksja teatab: ei vasta tõele, et Elva kompostimisväljakule pole linlastel asja

Elva jäätmejaama kompostimisväljaku esimese järgu rajamiseks eraldas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) 78 000 eurot toetust. Projekti eesmärk on rajada Kurelaane külla Elva linnale kuuluvale Jäätmejaama kinnistule aia- ja haljastusjäätmete kompostimisplats, kus lähtutakse aunkompostimise tehnoloogiast.

Reedel ilmunud Tartu Postimehe veebiuudises ütles Elva linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Tõnu Muru, et kõnealune väljak on mõeldud vaid linna maal tekkivate haljastusjäätmete kompostimiseks ning et linnakese elanikel pole oma aiajäätmetega sinna kinnisel alal asuvale valvega väljakule asja.

Tuleb korraldada vastuvõtt

«Ei vasta tõele, et Elva inimesed ei saa sinna oma aiajäätmeid ära anda,» teatas aga keskkonnainvesteeringute keskuse kommunikatsioonijuht Elina Kink.

Ta selgitas, et KIKi toetuse abil rajatav biojäätmete kompostimisväljak on mõeldud nii elanikelt kui ka linna avalikelt aladelt tulevate aia- ja haljastusjäätmete kogumiseks. «Väljaku ala piiratakse aiaga, väljak valgustatakse ja sinna paigaldatakse valvesüsteem,» märkis Elina Kink. «See, et territoorium on piiratud ja valvega, ei tähenda aga, et ala on suletud ja elanikud ei saa seal jäätmeid ära anda.»

Ta toonitas, et toetuse saaja ehk Elva linnavalitsus peab tagama jäätmete vastuvõtu, määrama jäätmekäitluskoha lahtioleku aja või korraldama jäätmete vastuvõtu näiteks valvesüsteemi abil, et elanikel oleks võimalus oma majapidamises tekkinud aiajäätmed sinna ära anda.

Lõviosa linna maalt

Kompostimisväljaku rajamise esimeses etapis koostatakse tööprojektid, ehitatakse 1500 ruutmeetri suurune kompostimisplats, uuendatakse juurdepääsutee (100 m²) ning rajatakse sademe- ja nõrgveesüsteem, elektri- ja valgustussüsteem ning kaugvalvesüsteem.

Väljak valmib järgmise aasta lõpuks. Hinnanguliselt koguneb Elvas aastas 1600 kuupmeetrit aia- ja haljastujäätmeid. Lõviosa neist, ligi 1455 kuupmeetrit, kogutakse linna avalikelt aladelt. Lisaks tekib Elvas aastas hinnanguliselt 145 kuupmeetrit aiajäätmeid kortermajade ja eramajade hoovides, kus puuduvad kompostimisvõimalused.