Tartumaal saab avatud talude päeval tutvust teha küülikukasvatusest kalapüügini

Pühapäeval, 23. juulil taas korraldataval üle-eestilisel avatud talude päeval lööb tänavu kaasa rekordiline hulk talusid ehk 275. Tartumaal on külastajate päralt 24 ettevõtet, kus tegeletakse turismi või looma- või taimekasvatusega.

Lähimad talud, mida tartlased sel päeval külastada saavad, asuvad lausa linnas. Need on Raeremmelga tänavas kõrvuti asetsevad Ihaste tallid ja angooraküülikute kasvatus Angorabbit. Niisiis on oodatud kõik väiksemate, aga ka suuremate loomade sõbrad. Oma loomad palutakse siiski koju jätta. Kohapeal saab tutvust teha angooraküülikute lõnga ja kudumitega. Avatud on ka talutoodete turg.

Esimesed linnast väljas asuvad talud on näiteks Eesti põllumajandusmuuseum Ülenurmel, mahlu tootev Marjapuu talu Pihval või loodusravikeskus Bio Spa Muri külas. Kaugel pole ka Saksa ratsatalu Sirgu külas või Aiasõbra aiandustalu Tüki külas. Iluaianduse poolt pakub talupäevalistele veel Kamelia turismitalu Terikeste külas.

Põhumaja ehitust ja elulaadi tutvustab Kännu talu Kurepalus. Uhti kõrts ühendab rahvusliku kunsti ja toidu.

Tootmistalud asuvad linnast mõnevõrra kaugemal. Marjahuvilised saavad magusaid marju mekkida näiteks kõrvuti asuvais Soosiilu ja Metsa talus Reolasoo külas, Vesiveski talus Pokal, Maasika talus Kaarlijärvel või Sääniku talus Mäeseljal. Loomakasvatust ja juustutootmist saab uudistada Breti farmimeiereis Lukel ja Andre farmis Talvikese külas.

Värskeid aiavilju pakub Arne Väljaotsa köögiviljatalu Pokal. Kalanduse ja kalatoitude valmistamise on enda hoole alla võtnud aga kolm Võrtsjärve-äärset asutust, nagu Väike Rootsi talu Järvekülas, Kiviranna puhkemaja Suure-Rakkes ja Maasika talu Kaarlijärvel.

Avatud talude päeval leidub uudistamisväärset kindlasti ka naabermaakondades. Täpsema ülevaate üritusel kaasa löövatest taludest saab avatud talude päeva veebilehelt.