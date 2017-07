Tartu eelarve täitub plaanitust paremini

Linnapea Urmas Klaas märkis pressiesindaja vahendusel, et esimese poolaasta suurimad investeeringud on olnud Pepleri 1a uus lasteaed (1,7 miljonit) ja Kesklinna lastekeskus (1,2 miljonit), mis mõlemad avatakse suve lõpul. Tee-ehituses kulus enim raha läbi Annelinna Nõlvaku tänavani kulgeva jalg- ja jalgrattatee ehituseks ning tööde jätkamiseks idapoolsel ringteel.

Põhitegevuse tulusid laekus 76,2 miljonit eurot. Suurim tuluallikas on üksikisiku tulumaks (34 miljonit eurot), mis moodustab ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi põhitegevuseks saadi 28,3 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist laekus 9,4 miljonit eurot ja muid tulusid kogunes 3,3 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud moodustasid 60,9 miljonit eurot ehk 49 protsenti eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 30,3 miljonit eurot, majandamiskulud 21,6 miljonit eurot ning toetusi on antud 8,9 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulusid laekus 4,9 miljonit eurot, investeeritud on 10,6 miljonit eurot.