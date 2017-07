Elva tahab rajada biojäätmete kompostimisväljaku

Linna veebilehe teatel tuleb kompostimisplats sellele krundile linna aia- ja haljastusjäätmete käitlemisprobleemide lahendamiseks. Vajadus kompostimisplatsi järele on Elva rae kinnitusel suur ning esmase platsi loomisel lähtutakse aunkompostimise tehnoloogiast.

Töödega on plaanis alustada tuleval aastal. Tööprojektile järgneb kompostimisplatsi rajamine ja selle juurde 100 meetri pikkuse juurdepääsutee uuendamine. Kavas on rajada veel sademe- ja nõrgveesüsteem. Samuti viia platsini elekter, et tagada seal valgustus ning valve.