Tartu võõrustab Euroopa haridusametnikke

Ministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul on Eesti haridus Euroopa tähelepanu keskmes. Pressiesindaja vahendusel märkis ta, et ühelt poolt tullakse uurima, kuidas oleme jõudnud selleni, et meie õpilaste teadmised ja oskused on PISA järgi parimad Euroopas. «Teiseks on meil sel poolaastal Euroopa Liidu eesistujana suurepärane võimalus vedada eest riikidevahelist arutelu, kuidas tuleks haridussüsteeme kohandada, et inimesed üha kiiremini muutuvas maailmas edukalt hakkama saaksid.»

Visiidi käigus külastatakse Tartu ülikooli, kus saadakse ülevaade Eesti kõrghariduse ja ülikoolide strateegilistest valikutest, väljakutsetest ning ka lõpetajate käekäigu uuringutest. Ettekannetega esinevad Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, ministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak ja Cybernetica insener Riivo Talviste.

Rahvusarhiivis ja Tartu loodusmajas tutvutakse erinevate võimalustega õppe elulisemaks ja huvitavamaks muutmiseks. Eesti PISA edu tagamaid avab PISA testi koordinaator Eestis Gunda Tire. Lisaks on väliskülalistel võimalus tutvuda Tartu vaatamisväärsuste ja Eesti Rahva Muuseumiga.

Haridusametnike Tartu visiit kuulub Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ametlikku programmi.