Galerii: Tigutorni külje all peeti maha Tartu esimene rannajalgpalliturniir

Emajõe rannajalka nime kandunud turniiril osales kuus meeskonda, mis koosnesid enamjaolt madalamate ja noorteliigade murujalgpalluritest. Mängiti pisut kohandatud reeglitega (näiteks oli väljakul koos väravavahiga kuus mängijat, reeglite järgi on see number viis) ning kuigi ebatavalisel väljakukattel kippus pall põrkama vägagi ebaloogiliselt, ei jahutanud see kohale tulnud vutimeeste entusiasmi ning väravaid ja ohtlikke olukordi sai näha rohkelt.

Turniiri võitjaks krooniti võistkond Eesti Sultan, kes sai finaalis penaltiseeria järel jagu FC Madis Unitedi nime kandnud meeskonnast.

Kolmanda koha sai Pingipoisid, neljandaks jäi FC TRT77, viiendaks FC Jõgeva Wolves/VVP ja kuuendaks FC Rannu.