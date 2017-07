Kvissentali uusarendust valvab kuus turvakaamerat

Piirkonda arendava Fausto Capitali juhatuse liige Sven Mihailov märkis, et kaamerad pandi üles linnaosa üldise turvalisuse huvides ning kellegi privaatsfääri tungima ei hakata. Konkreetselt elumajade juurde saavad inimesed soovi korral paigalda ka ise täiendavaid kaameraid.

Mihailov ei osanud öelda, kas Tartus on ka varem arendajad tänavatele turvakaameraid paigutanud. Küll on teinud seda erinevad linnad ning projekti «Turvalisem Harjumaa » raames on kaameraid mitmetesse valdadesse paigaldanud Harjumaa omavalitsuste liit.

«Näiteks Kiili alevis töötab juba mõnda aega numbrituvastussüsteem, mis salvestab alevisse sisenevate ja sealt väljuvate autode numbrid,» märkis Sven Mihailov.

Mihailov lisas, et tema hinnangul lasub arendajal vastutus luua tulevastele elanikele võimalikult hästi toimiv ning turvaline koduümbrus - see tähendab korralikku taristut, valgustatud teid ja tänavaid, seal hulgas kergliiklusteid ning toimivat ühistransporti.

«Turvakaamerate paigaldus on lihtsalt üks täiendav boonus, mis aitab elanikel end oma kodus hästi ja turvaliselt tunda. Kui tänavad on korralikult valgustatud ja turvakaamerate pilgu all, hoiavad kurikaelad sellisest kohast pigem eemale,» märkis Mihailov.