Tammeka teenis hooaja teise poole hakatuseks kindla kaotuse

Selle matši järel olid meeskonnad enne tänast vastakuti olnud veel kahel korral, FCI võitis 2:0 karikafinaalis ning oli 2:1 parem nädala eest toimunud liigamängus. Need mängud toimusid pealinnas.

Liigatabelis neljandat kohta hoidev FCI võttis tänagi oma ja seda veenvalt, nii mängupildilt kui tulemuselt. Juba avapoolaja järel juhiti kolm-null ning kui teise poolaja hakatuseks lisati kohe ka neljas tabamus, oli asi selgemast selge ning hiljuti Tammekaga taasliitunud Tristan Koskori 86. minuti tabamus oli väljakuperemeestele vaid nõrgaks lohutuseks.

Esimest korda pärast enam kui aasta pikkuseks veninud vigastuspausi kodusel Tamme staadionil väljakule jooksnud Kevin Rääbis (esimesed tänavused meistriliigaminutid sai ta kirja nädala eest Tallinnas) tõdes kohtumise järel, et mõistagi ei valmista taoline resultaat vähimatki rõõmu. Ta märkis, et kuigi keskkaitsjast kapteni Kaarel Kiidroni puudumise taha pugeda pole mõtet (Kiidron kandis kohtumises mängukeeldu – toim), siis tunda andis see väljakul kõvasti.

«Jürgen Lorenz ja Reio Laabus (Tammeka tänane keskkaitsepaar – toim) tegid küll nädala koos trenni, kuid see on lühike aeg, keskkaitsjate koostöö tekib ikkagi ajaga,» tõdes Rääbis ja lisas, et kaotusest tuleb omad järeldused teha.

Järgmises voorus kohtub Tammeka tuleval laupäeval FC Floraga ning kuigi vastased on liigatabeli tipus, lubab Rääbis, et vastasele lahinguta midagi loovutada ei kavatseta. «Eesti meistrivõistlustel on iga vastane mängitav ja iga mäng võidetav. Ise peame juurde panema ja oma punktid ära korjama,» teatas Rääbis enesekindlalt.

Tammeka tänasele auväravale eeltöö teinud äärepoolkaitsja märkis ühtlasi, et on täiskoormusega saanud treenida kaks kuud ning mänguvorm läheb päev-päevalt paremaks.

«Olen näinud palju vaeva ja teinud kõvasti trenni, et põhikoosseisu koht taas välja võidelda. See on minu prioriteet ja usun, et see aeg pole ka enam kaugel, kui taas põhikoosseisu kuulun,» ütles Rääbis.

19 mänguga on Tammeka kogunud 18 punkti, millega hoitakse enne homseid 19. vooru kohtumisi kuuendat kohta.