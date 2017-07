Anne kanalil saab aerulaudadel isemoodi spordiala harrastada

SUP polo jõudis esimest korda Eestisse eelmisel suvel ja seda said mullu proovida need, kes osalesid Roostal Surfilaagris. Käesoleval suvel on väljak mõõtmetega 20 korda 25 meetrit esmakordselt üleval Tartus ja esimesed mängud läksid peale esmaspäeval.

Mäng käib kahe meeskonna vahel. Ühes võistkonnas on kolm liiget ehk korraga on väljakul kuus inimest. Eesmärgiks on pall väravasse toimetada ja seda rohkem kordi kui vastasel, nagu jalgpalliski. Väravavahti mängus ei ole.

Mängu normaalaeg on kaks korda kümme minutit ja see käib täispuhutavatel aerulaudadel spetsiaalse aeruga, millega saab palli kinni püüda ja visata. Üks kindel reegel SUP polos on see, et mängides peab võistleja olema aerulaual püsti, mitte istuli.

Esmapilgul võib aerulaual püsimine tunduda neile, kes pole varem seda proovinud, raske, kuid SUP polo instruktor Markel Pärnsalu kinnitab, et selle saab kiiresti selgeks. Pealegi on laud, mida SUP polos kasutatakse meeter lai ja aitab hästi tasakaalu hoida.

Laud on täispuhutav, mille üheks boonuseks on see, et kukkudes võistleja haiget ei saa. Enne mänguga alustamist õpetab Pärnsalu kõigile võistlejatele selgeks, kuidas laua peal edukalt püsti seista ja kuidas sinna vette kukkudes tagasi ronida.

Pärnsalu otsustas sel suvel mängu Anne kanalile tuua, sest see on haarav, tekitab hasarti ja on lõbus. Kõige rohkem lõbu tekitab tema sõnul just mänguhoos vette kukkumine.

Kuna Pärnsalu teeb samade aerulaudadega Emajõel veel trenne, ta ise kogu aeg seal kohal pole. SUP polo saab mängida ettetellimisel aerulaud.ee lehe kaudu. Ühe mängu eest tuleb kuuel inimesel tasuda 30 eurot.

Vanusepiirangut mängul pole, samuti ei ole instruktori sõnul eelduseks sportlik vorm. Vajalik on vaid ujumisoskus juhuks, kui vette kukutakse. «Kes aga lustida tahab, see igal juhul seda saab,» lausus ta.

Pärnsalu soovib augusti lõpu poole korraldada Tartus SUP polo esimesed Eesti meistrivõistlused.