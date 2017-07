Tormis pooleks murdunud puu langes naisele kaela

Keset paduvihma helistas 13. juulil kell 16:32 hädaabinumbril 112 juhtunu pealtnägija, kes kinnitas, et nägi pealt, kuidas puu langes täpselt jalakäijale peale. Kohale rutates edastas ta, et kannatanu on teadvusel ja adekvaatne ning suuteline ise puu alt välja ronima. Küll oli umbes 40 - 50aastase naisterahva otsmikul haav, mis jooksis verd.

Puu alla jäänud inimese viis kiirabibrigaad ülikooli kliinikumi ravile. / Postimees.ee lugeja foto

Kõne vastu võtnud häirekeskuse päästekorraldaja ühendas kõne samas keskuses töötavale meedikule, kes nõustas helistajat, kuidas kannatanut abistada. Pealtnägija oli igati abivalmis ja nõus kannatanut aitama, vahendas häirekeskuse pressiesindaja Jaana Padrik.

Kell 16:33 andis häirekeskuse logistik väljasõidukorralduse kiirabibrigaadile Tartu 902. Kiirabi viis kannatanu Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Vaadates täna sündmuskohta Narva maantee ja Vahi tänava ristmikult tuleb tõdeda, et tegemist oli õnneliku õnnetusega. Suur pärnapuu murdus umbes 15 meetri kõrguselt pooleks ning raske võraosa langes maha. Püsti jäänud tüveosa on keskelt lõhenenud. Ilmselt murdus puu üksnes tugeva tuule ja lehed raskeks muutnud vihma mõjul. Pikselöögile iseloomulikke põletusjälgi polnud puutüvel märgata. Kõnniteele langenud oksad olid kokku korjatud ja tõstetud hunnikusse.

Tartu linnamajanduse osakonna arborist Kaire Zimmer märkis, et Raadi dendropargi maa-ala kuulub linnale, kuid kuna park on kaitse all, tuleb seal tehtavad tööd kooskõlastada keskkonnaametiga. Kõnealune puu tuleb tema sõnul esmajoones üle vaadata, et siis otsustada, kas jätta taime järgi jäänud osa kasvama või võtta see maha.