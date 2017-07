Elva külje alla tuleb kompostimisväljak, kuhu kõigil asja pole

Männilinna jäätmejaama kompostimisväljaku esimese järgu rajamiseks eraldas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) 78 000 eurot toetust. Projekti eesmärk on teha Kurelaane külla Elva linnale kuuluvale Jäätmejaama kinnistule aia- ja haljastusjäätmete kompostimisplats, kus lähtutakse aunkompostimise tehnoloogiast.

Tartlastel on juba aastaid võimalus viia oma aiajäätmed tasu eest ülikoolilinna kahte jäätmejaama. Kas ka Elva majaomanikud saavad oma aiast ja krundilt kokku kogutud lehed ning oksad tulevikus kompostimisväljakule viia?

«Ei, see väljak on mõeldud vaid linna maal tekkivate haljastusjäätmete kompostimiseks,» vastas Elva linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Tõnu Muru. «Väljak asub kinnisel valvega territooriumil, kuhu kõik vabalt sisse ei pääse. Sinna võib viia ainult sorditud ja biolagunevad jäätmed, kuid kui see oleks kõigile avatud koht, ei saa me kindlad olla, et inimesed sellest reeglist kinni peavad.»

Kompostimisväljaku rajamise esimeses etapis koostatakse tööprojektid, ehitatakse 1500 ruutmeetri suurune kompostimisplats, uuendatakse juurdepääsutee (100 m²) ning rajatakse sademe- ja nõrgveesüsteem, elektri- ja valgustussüsteem ning kaugvalvesüsteem.

Väljaku ehitustööd algavad 2018. aastal.