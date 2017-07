Tampere maja tähistab Soome juubelit tasuta folgikontserdiga

Üles astub Tampere bändi Harmony Garden hing Timo Väänänen. Harmony Garden on tegutsenud 15 aastat ja selle aja jooksul andnud välja kolm albumit. Nagu öeldakse ürituse pressiteates, on Harmony Gardeni muusika «hingestatud ja tumedavõitu nihilistlik folk modernsetele inimestele».

Timo Väänänen on laulja, sõnade autor ja selle Tamperes tegutseva kaasaegse folkbändi mootoriks. Väänänen «maalib oma muusikat südantlõhestava melanhoolia, ängi ja oma tumeda-sügava häälega».

Aastapäeva tähistamiseks teeb Väänänen taas akustilise tuuri. Seekordne kava on «tumedam kui varem ja nii romantiline kui gootifolgi laulja üldse olla saab». Esitamisele tulevad ka laulud Harmony Gardeni ajaloost, mida kunagi varem kontsertversioonis kuuldud ei ole. Lood räägivad armastusest, vihkamisest, elust, surmast, depressioonist ja sellest segipööratud maailmast.

Timo Väänänen on 43-aastane produtsent ja muusik, kes on loonud muusikat ligikaudu 30 aastat. Lisaks Harmony Gardenile on ta musitseerinud terves reas bändides, näiteks nagu Two Witches, Imperia, Mind So Fragile, SinMasters, Neuroactive ja Shade Factory.