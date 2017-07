Psühholoog tõmbas mängu keskaja

Mängijad püüavad keskaegses hansalinnas võimu haarata. Selleks kasutatakse gildivendade ja gildiväliste tegelaste kujutistega kaarte, et nendega ehitisi hõivata. Mängu võitja on Jaan Saare sõnul see, kellel on kõige rohkem punkte ehk kõige suurem mõjujõud linnas.

«Gildenbergi» ümara otsaga piklikel kaartidel on keskaegsete tegelaste ja ehitiste joonistused. Ühtekokku on linases kotis 87 mängukaarti, mis jagunevad ehitiste ja tegelaste kaartideks, ning 12 mängijatähist. Nende kõikide loomisega peamiselt 16. ja 17. sajandi gravüüridele tuginedes on näinud vaeva Helena ja Raivo Ird (illustratsioonid) ning Marge Nelk (kujundus), mängu algimpulss on aga pärit Meelis Looveerilt.

«Gildenbergi» esmaesitletakse laupäeval kell 13 Tartu kaubamaja Apollos. Osaleda on lubanud mängu loojad, vaadata saab näidismängu ja lüüa sepa tehtud stantsiga välja lisakaart.