Nostalgiline galerii: kas tunned enda lemmikmänguasjad ära?

Ühisnäitusega «Mäng+Peli=100!» tähistatakse Soome ja Eesti 100. sünnipäeva. Sellel aastal näeb näitust Tartu mänguasjamuuseumis, järgmisel aastal on ühisväljapanek juba Soomes Espoos.

Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits ütles, et kuna mõlemal riigil on juubel, siis tuli neil mõte võrrelda, millised sarnased ja erinevad jooned on kahes riigis samal ajal toodetud mänguasjadel.

Ühe erinevusena tõi Pärnits välja näiteks lauamängud. «Paljud lauamängud, mis Soomes pärast teist maailmasõda toodeti, olid värvilisemad ja rohkem Ameerika mõjutustega kui meie omad. Meie omad olid tagasihoidlikumad ja trükivõimalusedki kehvemad,» rääkis ta.

Mõlema riigi mänguasjade suurim sarnasus on Pärnitsa sõnul nende materjal. «Eestis ja Soomes väärtustatakse puitu kui seda materjali, mis on meil endil kodus olemas,» ütles ta. Pärnits lisas et tihtipeale püüti mänguasjadele lisada ka mingi rahvuslik element.